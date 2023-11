Oroscopo Branko domani, 11 novembre 2023: Leone, Vergine, Scorpione, Pesci

Rubrica che viene riproposta con grande regolarità e diffusione quella di Branko, che opera nel campo dell’oroscopo da oramai molti anni: il celebre esperto astrologo è una figura di riferimento assoluta dell’ambito effettivo e può contare su una enorme forma di seguito che prosegue da anni, fatta di fans e “spettatori” delle proprie previsioni astrologiche che costituiscono una larga fetta dell’oroscopo italiano. L’oroscopo di Branko ritorna anche per domani 11 novembre 2023 in una delle forme preferite dai fans.

Oroscopo Branko domani, 11 novembre 2023: Leone

Godrà di una buona salute, sarà difficile farlo innervosire anche se i progressi non saranno così sostenuti e sostenibili. Il profilo del Leone non dovrà aspettarsi grandi passi in avanti in nessun ambito, men che meno quello sentimentale. E’ invece una buona occasione per autovalutarsi in modo efficace sulle recenti condizioni sociali.

Resta un segno che attepone la propria figura a quella degli altri in qualsiasi situazione dove sono presenti più persone. E anche domani avrà delle buone risposte.

Oroscopo Branko domani, 11 novembre 2023: Vergine

Fase “pensierosa” per Vergine, dall’esterno darà l’idea di essere un profilo con tanti “problemi” di cui occuparsi, e magari può essere vero, ma è anche sicuramente probabile che inconsciamente il profilo ama fare il “misterioso” di turno, ruolo che calza alla perfezione al profilo in questione.

Dovrà mantenersi comunque umile in modo particolare se riceverà delle buone risposte da persone che lo conoscono solo superficialmente: se deciderà di eccedere e di dimostrarsi brillante, rischia di dare un’impressione non corretta e non coerente alla propria personalità.

Oroscopo Branko domani, 11 novembre 2023: Scorpione

Momento di grande nervosismo in vista, non a causa di un singolo elemento ma perchè banalmente sarà “preso” da varie questioni, che costituiscono comunque una situazione “voluta” dalla maggior parte dei segni Scorpione. Sabato costituisce la “summa” delle situazioni problematiche che però se ben affrontate porteranno ad una grande soddisfazione personale.

E’ anche un momento sufficientemente ragionatore e lucido per programmare dal punto di vista economico il resto del mese, magari facendo un “riepilogo”.

Oroscopo Branko domani, 11 novembre 2023: Pesci

Pesci necessita di persone che lo facciano sentire bene, e magari questa “ricerca” è troppo ottimista in questa fase: dovrà essere un filo più selettivo, anche se i rischi di incappare in personalità poco consone è abbastanza ridotto, il rischio è quello di perdere tempo con persone che non sono “sbagliate” ma che non potranno fornire una vera e propria opportunità al profilo.

In ambito sociale sarà un po’ impacciato, probabilmente assorto nei propri pensieri e preso da questioni per gli altri magari “banali” ma per il profilo molto importanti. Sarà sufficiente “aggiustare un po’ il tiro” e provare ad essere un po’ meno “goffo” ma senza per questo modificare il proprio comportamento.

Buona giornata da Branko!