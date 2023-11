Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Gemelli, Cancro, Pesci, Capricorno

Condizioni diverse in quanto personalità diverse, le varie previsioni astrologiche enunciate da una figura come Paolo Fox anche per la giornata di domani 16 novembre 2023 che si presenta in un aspetto sensibilmente conosciuto ma non banale, sono già realtà, disponibili con un anticipo di circa 24 ore rispetto alla giornata di interesse. L’oroscopo di Paolo Fox si configura in varie tipologie e rubriche molto diversificate, ma quasi tutte sono operanti in un settore conosciuto come quello corrente. Cosa dovranno aspettarsi questi segni zodiacali?

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Gemelli

Gemelli non dovrà preoccuparsi troppo dei problemi che inizialmente appariranno come insormontabili, però dovrà assolutamente essere “se stesso” in altri contesti, quelli apparentemente trascurabili. Saranno infatti i piccoli problemi a creargli più grattacapi, in particolare ancora di più quelli legati al rapporto di coppia, fatti di piccole acredini da superare.

Ma anche i single dovranno tenere gli occhi aperti, in quanto la forma generica della personalità in questione sarà più difficile da valutare per gli altri, anche da parte di persone che comprendono bene il profilo del segno. Non è sicuramente un buon periodo per fare un bell’impatto, diciamo così.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Cancro

Approfittare assolutamente dei “buchi” liberi, per fare cose che servono alla mente del Cancro sarà indispensabile: Cancro è in buona forma mentale però è anche pigro e pronto quando possibile a procastinare più impegni possibili a data da destinarsi, ed è una condizione conosciuta quanto “fastidiosa” perchè poi è lui stesso a pentirsene.

Non sarà il lavoro a mettergli difficoltà, ma i piccoli impegni che spesso tende a rimandare, nel corso della giornata di domani, potranno ricomparire anche tutti insieme.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Pesci

Forma fisica improvvisamente di ripresa, quasi smagliante a tratti quella del Pesci, non dovrà perdere occasione di percepire una fase di crescita effettiva che proseguirà in modo spinto in particolare nel pomeriggio. Se è abituato a fare sport, è il momento giusto, ma anche qualsiasi forma di attività che prevede il movimento sarà molto importante per rafforzare lo spirito.

Il lavoro non dovrebbe essere un grosso ostacolo, a patto di non prendere affari apparentemente facili da risolvere, troppo sottogamba.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 novembre 2023: Capricorno

Personalità distratta in questa fase, Venere però in qualche modo la renderà molto sicura delle proprie potenzialità dialogative. Infatti il Capricorno sarà meno “duro” nell’evidenziare le problematiche che contrastano la sua giornata (è un segno mediamente votato al “vittimismo” quando le cose vanno male), stavolta invece apparirà brillante ai più.

Attenzione solo ad apparire abbastanza coerenti, non serve a nulla essere alla mano se poi alla prima avvisaglia il Capricorno tende a sbottare per un nonnulla. Serve un po’ di autocontrollo ed equilibrio.

Buona giornata da Paolo Fox!