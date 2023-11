Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2023: Gemelli, Pesci, Leone, Vergine

Branko è universalmente conosciuto come un profilo non solo estremamente affidabile ma anche dotato di una caratteristica molto importante per il mestiere che porta avanti, ossia una capacità di essere comprensibile da tutti i lettori ed ascoltatori che sono soliti interfacciarsi proprio a Branko che vive e lavora in Italia da molti anni. A quasi 80 anni oramai ha acquisito i “gradi” di vecchio saggio dello zodiaco ed è molto popolare anche sul web grazie a rubriche come l’Oroscopo di Branko per la giornata di domani.

Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2023: Gemelli

Qualche difficoltà nel comparto produttivo che impatterà anche con le relazioni sociali che saranno “pane quotidiano” per il profilo, incentrato in parecchi casi a registrare delle fasi di ripresa. Il segno del Gemelli infatti andrà incontro ad alcuni “stop” anche non inerenti alle proprie azioni , e questi saranno i momenti in cui potrà dare il meglio in ambito comunicativo.

Non bisognerà infatti considerare il lavoro come un peso ma una sfida anche improntata al miglioramento di alcuni rapporti non particolarmente interessanti se non addirittura freddi.

Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2023: Pesci

E’ alla ricerca di un giorno nel quale potersi rilassare ma quasi certamente questo non è ancora arrivato: sarà attorniato da alcune piccole difficoltà fisiche, ma niente di particolare, il suo più grande ostacolo sarà effettivamente trovare un po’ di tempo per se, condizione che potrebbe richiedere e necessitare di tempo.

Sarà un po’ una situazione paradossale, rischia di andare di fretta per guadagnare tempo ma questo lo porterà all’errore, facendogli perdere tempo. Molto meglio dedicarsi su un solo ambito e portarlo a compimento.

Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2023: Leone

Fase di riflessione per Leone, profilo che nella seconda metà del mese dovrà iniziare ad essere più concreto, in amore ma anche tra gli amici. Domani potrà avere una buona possibilità per confermare progressi in uno o l’altro contesto, però sarà quasi obbligatorio essere poco fumoso e dimostrarsi più bravo anche di risolvere i suoi problemi.

E’ quindi quasi stranamente molto concentrato sulle tematiche altrui, e che non lo riguardano direttamente, come se non volesse parlare e discutere della propria vita privata, per qualche motivo.

Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2023: Vergine

Dovrà concentrarsi su cose semplici evitando il superlavoro, Vergine vuole troppo da se stesso ma alzare “bandiera bianca” ogni tanto non è segno di debolezza ma di autoconservazione. Se spesso ha la tendenza ad alzare il “picco” ed il livello delle proprie condizioni lavorative, non dovrà esagerare altrimenti passerà il prossimo weekend a recuperare energie.

Meglio procedere con un po’ di lavoro “mentale” e non fisico, provando ad anticipare le avversità piuttosto che affrontare direttamente, a volte è semplicemente “poco saggio” propendere per quest’ultima applicazione.

