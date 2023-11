Oroscopo Branko domani, 18 novembre 2023: Sagittario, Leone, Pesci, Capricorno

Nuovo giorno, e nuove previsioni in ottica della prossima giornata, anche se questa fa parte del weekend, in quanto il 18 novembre 2023 risulta essere proprio un sabato, in particolare il 3° di questo convulso mese di novembre 2023, in cui l’Oroscopo di Branko è pronto a sviluppare come di consueto la propria serie di previsioni che hanno applicazione senza pause di sorta, così da agevolare e da consigliare i vari lettori ed appassionati di sorta.

Oroscopo Branko domani, 18 novembre 2023: Sagittario

Molto abile a far “ricadere la colpa sugli altri”, Sagittario non dovrà abusare di questa forma di “talento” che sarà senza dubbio utile in alcune circostanze ma che andrà utilizzato come “scorciatoia” e non come fine. Lo spirito del Sagittario è generalmente votato alla moralità, ma “assaporare” un atteggiamento poco “pulito” potrebbe convincerlo del contrario.

Meglio provare a distrarsi ed assumere un atteggiamento più aperto verso le nuove idee: di recente Sagittario tende a chiudersi un po’ troppo in se stesso, trovando però alla fine una scarsa motivazione nel fare le cose che ama fare.

Oroscopo Branko domani, 18 novembre 2023: Leone

Molto appassionato e legato a contesti specifici, Leone potrebbe perdere un po’ di verve in corrispondenza della fase centrale della giornata di domani. Stanchezza ed un’indole pigra saranno cose da mettere in conto, neanche Leone, che è un profilo che ama il sabato, essendo legato alla socialità. Per sua fortuna ci saranno alcune persone in grado di tirargli su il morale.

Altre invece potranno essere di concreto aiuto in vista della prossima settimana. Dovrà essere un po’ più abile a selezionare i consigli che riceve, alcuni non saranno propriamente disinteressati ma potranno essere utili.

Oroscopo Branko domani, 18 novembre 2023: Pesci

Dovrà quasi certamente calarsi almeno per un po’ di tempo in una realtà che non gli appartiene, Pesci potrebbe trovare per questo delle difficoltà in modo specifico perchè il contesto fa parte di una realtà che considera “distante” ma che potrà portarlo ad una maturazione ed una sensibilità maggiore rispetto a quella che ha già.

Pesci però dovrà anche sapere quando “ritornare” nel proprio mondo, essendo sensibile di natura è un profilo che somatizza parecchio ed empatizza altrettanto. ” Sentire ” le sensazioni altrui è un pregio ma può “far male”.

Oroscopo Branko domani, 18 novembre 2023: Capricorno

E’ inconsciamente alla ricerca di nuove compagnie (non in amore dove dovrebbe essere più che discretamente appagato in questo periodo o comunque non così interessato a nuove esperienze), probabilmente la routine lo porterà a valutare nuove conoscenze che sulle prime potrebbero anche fargli cambiare idea. Ma dovrà proseguire nella ricerca.

Affidarsi solo al proprio istinto quando conosce qualcuno di nuovo non sempre è l’idea più efficace anche se sembra quella più semplice. Meglio andare a fondo quando si conosce qualcuno.

Buona giornata da Branko!