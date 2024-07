Amazon Prime day 2024 è iniziato: ecco i prodotti in sconto

E’ l’evento che in tanti aspettano ogni anno e che anche quest’anno è arrivato con un certo anticipo, le date ufficiali sono quelle del 16 e del 17 Luglio, ma per gli abbonati Amazon questo evento è stato inaugurato proprio nei minuti scorsi e quindi 24 ore prima. Insomma, qualcosa di davvero unico che in linea di massima comprende degli sconti verso quelli che sono i gadget prodotti proprio dal colosso stesso.

Ad esempio alcuni gadget come ad esempio lo smart display Echo Spot in realtà sono già scontati da diversi giorni, ma entriamo nel dettaglio e scopriamo alcuni degli elementi al momento in sconto:

Smart Display Amazon Echo Spot: è un prodotto a metà strada tra una sveglia e un smart display che può stare sul comodino o sulla scrivania: interpella Alexa, effettua e riceve chiamate audio, riproduce musica in streaming e in più grazie al piccolo schermo mostra anche l’ora, il meteo e altre informazioni. Al momento è in sconto a 55 euro invece che 95.

Ebook Reader Amazon Kindle: schermo a illuminazione frontale con 16 GB di memoria e con 300 ppi di risoluzione: tutto quanto in un prodotto leggero e tascabile. Al momento costa 80 euro invece che 90.

Chiavetta Smart Amazon Fire Stick: è la variante base dell’offerta della Fire Stick di Amazon, un modo per trasformare in modo affidabile la vecchia tv in una smart tv. Le app sono limitate all’Appstore ma includono al 100% tutte quelle più utilizzate per lo streaming e poi il telecomanda ha un microfono con i comandi vocali che funziona in modo facile. Il costo è al momento di 27 invece che 45.

Citofono Ring Video Doorbell: è un videocitofono smart compatto che ha al suo interno una videocamera full hd e di connessione al web per potere controllare dallo smartphone o dal pc chi si trova fuori dalla porta. Si può alimentare con batterie ricaricabili o attraverso la connessione elettrica che ha la predisposizione per il videocitofono. Tra le funzioni ci sono anche: invio di notifiche quando si rileva il movimento, il controllo di Alexa e poi la possibilità di registrare, rivedere e condividere i video. Il costo è di 50 euro invece che di 100.