Nintendo delta, con il nuovo aggiornamento anche il supporto per ipad

E’ un passo in avanti davvero importante quello che arriva dal nuovo aggiornamento dell’emulatore Delta della consolle Nintendo, lo stesso che ha introdotto il supporto ufficiale per Ipad arrivando alla sua versione 1,6 e inserendo anche una funzionalità già annunciata.

L’idea era cominciata qualche mese fa per la precisione quando gli sviluppatori avevano annunciato la volontà di introdurre un supporto per Ipad in Delta, una scelta azzeccata perchè il dispositivo con il suo schermo molto ampio è davvero perfetto per questo utilizzo.

“L’update porta peraltro anche diverse altre novità interessante al software, come la possibilità di passare da iPhone ad iPad in maniera “seamless”, una compatibilità estesa con la libreria di Nintendo DS, nuove skin, tasti e gesture e anche un nuovo logo” queste le parole degli sviluppatori che hanno studiato l’aggiornamento prima di svilupparlo. E non finisce qua, con l’introduzione del nuovo logo si è anche cercato di risolvere la minaccia da parte di Adobe di andare incontro a delle vie legali per via della vicinanza del logo precedente con il marchio celebre.