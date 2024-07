Acqua proteica in estate: e’ davvero utile?

Tante volte si sente parlare di acqua proteica, questa sembra essere la nuova frontiera della salute, secondo i dati dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy sono più di 2 mila i prodotti che hanno questa dicitura e al cui interno è possibile trovare il termine proteine che poi altro non sono che nutrienti perfetti per la nostra tavola.

“Le proteine sono macro nutrienti essenziali per l’organismo” ha spiegato la nutrizionista Valentina Schirò, specializzata in scienze dell’alimentazione e ancora: “Partecipano al corretto funzionamento del metabolismo, favoriscono il tono muscolare e con i loro aminoacidi essenziali agevolano la sintesi di neurotrasmettitori che regolano l’umore. Ma sia l’eccessiva introduzione di questi nutrienti sia una loro carenza può avere conseguenze per la salute”.

Ora la domanda che maggiormente dobbiamo porci è la seguente, quali sono i benefici dell’acqua proteica? A rispondere è sempre la nutrizionista che ha spiegato: “Facendo un confronto con le altre bevande proteiche in commercio tra cui i frullati, sicuramente l’acqua proteica ha il vantaggio di essere meno calorica e adatta, se non contiene proteine del siero del latte, per esempio, a chi soffre di intolleranza al lattosio”. Questo tipo di acqua può essere utilizzata come recupero dopo l’attività fisica o per riparare le fibre muscolari e questo grazie alla presenza di aminoacidi essenziali e perfetti per contrastare la disidratazione.