Iphone s 4 che sembra un iphone 16: come mai?

Potrà sembrare incredibile, ma si torna ancora una volta a parlare di iPhone 4, il modello che molti anni fa in tanti hanno imparato a conoscere e che secondo le indiscrezioni potrebbe assomigliare al nuovo iPhone 16, il modello atteso per il prossimo autunno. Sembra infatti che il modello di fabbricazione possa essere lo stesso, anche se ci sta una netta differenza: ovvero l’iPhone 16 è atteso per settembre, l’iPhone SE 4, invece, dovrebbe arrivare in primavera.

Insomma una informazione che mette in dubbio quello che è stato un precedente rumors, ovvero quello secondo cui la Apple ha utilizzato un telaio modificato dell’iPhone 14 come base per la quarta generazione dell’iPhone SE: “Anche se non è ancora chiaro cosa abbia portato a questo cambiamento (sempre che quest’ultimo rumo venga confermato) è possibile che Apple abbia deciso di adottare il nuovo processo di fabbricazione del telaio posteriore per il modello SE più economico per migliorare le economie di scala nella produzione, dato che la produzione dei modelli di iPhone 14 sta pr terminare”.

Per capirci bene questa differenza potrebbe portare ad una modifica del sistema della fotocamera della nuova generazione di iPhone SE, anche se a differenza di iPhone 14 questo dovrebbe continuare a presentare sul retro una singola fotocamera posteriore a 48 megapixel con un retro assolutamente personalizzato.

Per quello che invece concerne il prezzo, secondo le prime indiscrezioni, il listino dovrebbe essere pari ad una cifra inferiore ai 500 dollari anche se sono previsi una serie di aggiornamenti come il Touch ID e il pulsante Home saranno sostituiti dal Face ID e dal notch frontale, mentre la dimensione dello schermo aumenterà da 4,7 pollici a 6,1 pollici.