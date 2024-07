Meta batte chatgpt: nasce il migliore modello di ia

Che Meta sia da tempo a lavoro per migliorare sull’IA non ci sono davvero dubbi, un particolare che sta coinvolgendo tante aziende del settore tecnologico. Eppure questo nessuno se lo sarebbe mai immaginato e infatti l’azienda ha da poco annunciato una novità assoluta che ha a che fare con l’Intelligenza artificiale e Meta.

Si tratta di Llama 3.1 è in grado di superare GPT-4o ma anche Claude 3.5 Sonnet di Anthropic in diversi contesti: questo è quello che si legge in alcuni documenti ufficiali di Meta, che sembrano indicare che il nuovo modello sia migliore, ad esempio, nell’esecuzione di codice e nella generazione di trame rispetto a GPT-4o.

“La versione più grande di Llama 3.1, ovvero Llama 3.1 405B, ha 405 miliardi di parametri e una context window di 128.000 token. L’addestramento è avvenuto utilizzando oltre 16.000 GPU H100” si legge in una nota ufficiale. Al momento Llama 3.1 405B si trova in download ma anche in piattaforme cloud come AWS, Google Cloud e Azure. Per capirci bene si tratta di un modello che viene usato per alimentare quelle che sono le funzioni IA di WhatsApp negli Stati Uniti e al momento il modello si basa sul testo ma l’azienda sta lavorando per potere implementare anche il riconoscimento di immagini e video.

E non finisce qua, per questa grande occasione è stata anche estesa la possibilità di avere un assistente Meta IA che si basa proprio su Llama e che è presente in più Paesi e sono state aggiunte anche diverse lingue.