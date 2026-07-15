Conosci i segni zodiacali più pessimisti? Eccoli!

Essere pessimisti è una condizione naturale ed anche i segni zodiacali riescono ad evidenziare questa tendenza molto comune: la negatività infatti è un impulso naturale a fronte di situazioni più o meno ostiche. Secondo l’oroscopo e lo zodiaco quindi i segni zodiacali più pessimisti possono essere selezionati con una sufficiente facilità seguendo la logica che vede ogni segno decisamente legato ad alcuni dettami.

Naturalmente però non sono tutti uguali: essere “poco positivi” non significa per forza vedere il male anche dove questo non è presente, per questo può essere curioso ed interessante quali sono tra i famosi 12, quali sono i profili zodiacali che rappresentano quelli indubbiamente i pessimisti per eccellenza.

Ecco i segni zodiacali pessimisti per definizione. C’è anche il tuo?

Gemelli

Gemelli è un pessimista variabile un po’ come il clima a determinate stagioni. Il senso è che banalmente dipende ad come “tira il vento”, essendo uno considerato caratterialmente abbastanza lunatico. E quando qualcosa non lo convince diventa per eccesso il più pessimista di tutti.

Al punto che diventa quasi una sfida contro se stesso provare a riscontrare effettivamente che ha ragione. E’ un pessimista, variabile più per principio in qualche modo.

Vergine

Vergine è il pessimista razionale, quello che un po’ per darsi un tono o anche semplicemente per mantenere un’aura di sottile superiorità sceglie di far tornare tutti e tutto con i piedi per terra, andando a sottolineare come le cose vadano tendenzialmente male ed è inutile farsi il proverbiale sangue amaro.

Non è un quindi un pessimista consapevole di esserlo, ed è a suo modo estremamente coerente per questo addirittura meno fastidioso rispetto a chi appare più artificioso con la propria negatività. Quasi sempre alla fine Vergine però non è il tipo che tende a piangersi addosso ma forse è tra i più abili a reagire alla cattiva sorte.

Acquario

E’ forse il segno zodiacale pessimista che non ti aspetti. Appare a tanti, ma non a tutti come il profilo caratteriale che risulta essere più rassegnato che pessimista ma che in fin dei conti vuol essere soprattutto un po’ considerato se non addirittura compatito.

Non è una vittima vera e propria anche se è un ruolo che si ritaglia molto facilmente, alla fine ama essere smentito dai fatti che quasi sempre girano meglio di come si aspetta quindi è una sorta di strategia neanche tanto celeata.