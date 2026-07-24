Milan, Leao verso l’addio? Ecco l’offerta del Fenerbahce

Rafa Leao potrebbe concretamente lasciare il Milan e di conseguenza la serie A per sbarcare in Turchia come hanno fatto già tanti calciatori indubbiamente talentuosi ma che per varie vicissitudini hanno visto il proseguo dell carriera proseguire proprio nella Super Lig turca.

Sembra essere anche il potenziale futuro del numero 10 portoghese, che da anni fatica ad imporsi per continuità pur avendo mezzi tecnici superiori alla media, e per questo il club rossonero ha preso in esame la ricca offerta da parte del Fenerbahce.

Resta o va via?

Acquistato dal Milan nel 2019, è stato l’artefice di dello scudetto del 2022, col Milan può vantare quasi 300 presenze e 80 gol totali in tutte le competizioni. Ciò che è mancata è stata la continuità di prestazioni ma non quella in campo in quanto praticamente ogni allenatore che si è succeduto sulla panchina dei meneghini ha provato a sfruttarlo in svariati ruoli, con risultati generalmente altalenanti.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, sfumata di fatto proprio all’ultima giornata, il club rossonero ha deciso di valutare ogni offerta e quella del Fenerbahce che è il secondo club della Turchia ad aver messo gli occhi sul portoghese dopo il Galatasaray.

La proposta del Fenerbahce è di 40 milioni più un bonus di 10 mentre la valutazione del Milan resta non inferiore a 60 milioni di euro, mentre per il calciatore ex Sporting Lisbona sarebbe pronto un contratto da 8 milioni più 2 di base con altrettanti 2 raggiungibili solo in particolari condizioni legate a performance e reti.

Insomma la sensazione è quella di una non incedibilità del portoghese, naturalmente alle proprie condizioni: il Milan infatti ha messo in conto anche per fattori economici cessioni di pezzi importanti che però non vanno prese a cuor leggero ma valutate con attenzione.

L’ostacolo principale ad oggi è però legato alla valutazione del cartellino, in quanto il Milan vorrebbe anche per una serie di condizioni economiche legate alle commissioni per gli agenti far aumentare l’offerta da parte del club di Istanbul alla propria valutazione. Il calciatore aveva già aperto le porte ad una cessione, di un elemento che comunque il club non intende svalutare quello che resta uno degli elmenti di maggior valore in rosa.