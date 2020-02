Vento a Roma, crolla albero in strada: un ferito grave

Le precarie condizioni del meteo stanno creando non pochi danni. Infatti a Roma si è evitata per poco la tragedia quando un uomo è stato colpito dai rami di un albero in via del Policlinico. Il fatto è accaduto verso le ore 19 di questa sera, nelle vicinanze dell’entrata del Policlinico Umberto I.

Subito sono giunti i soccorsi che hanno trasferito la vittima all’ospedale in stato di urgenza. Sul luogo presenti il personale medico del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno tirato fuori l’uomo da sotto le fronde per poi consegnarla alle cure del personale medico.

Cadendo l’albero ha trascinato con sé degli uccelli che su quell’alberatura si erano appartati per nidificare. Le squadre del Gruppo Sapienza della Polizia Locale, giunte per mettere in sicurezza la strada, hanno chiuso la parte di strada che arriva da viale dell’Università fino a piazza Girolamo Fabrizio poiché la via era piena di uccelli, in parte morti.

Gli agenti si sono oltretutto messi all’opera per sollecitare le autorità competenti affinché si occupino di portare via i restanti animali vivi. Come se non bastasse, l’albero durante la sua caduta ha persino danneggiato due auto.