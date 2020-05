Gina Lollobrigida – Tutto su di lei – Età, mariti, figli

Gina Lollobrigida è conosciuta da sempre come la Lollo: l’attrice di Subiaco è ancora oggi considerata una delle maggiori artiste a livello internazionale degli anni Cinquanta e Sessanta. Merito del suo indiscutibile fascino, che le ha permesso in poco tempo di diventare un sex symbol mondiale. Lo dimostrano anche i numerosi riconoscimenti ottenuti in tanti anni, come due Nastri d’Argento, sette David di Donatello e un Golden Globe.

Una carriera costellata di successi quindi, che la premia ancora oggi. Negli ultimi anni però, il nome di Gina Lollobrigida compare spesso nelle pagine di cronaca per via dei rapporti difficili con i familiari. Senza dimenticare la denuncia fatta all’imprenditore catalano che l’avrebbe raggirata per sposarlo. Il caso viene illustrato nel programma Un giorno in pretura.

Gina Lollobrigida – Età, infanzia e primi passi nella moda

Gina Lollobrigida nasce in provincia di Roma, a Subiaco, il 4 luglio del 1927 dal padre Giovanni Lollobrigida e dalla madre Giuseppina Mercuri. Nonostante fossero benestanti,i genitori perdono tutto a causa di un bombardamento angloamericano e si trasferisce a Roma, dove la Lollo inizia gli studi alle Belle Arti. Si mantiene però da sola grazie alla vendita delle caricature disegnate di suo pugno e inizia ad apparire sui fotoromanzi con l’alias Diana Loris.

Il primo successo avviene nel ’47, quando un amico la convince a partecipare a Miss Roma. La futura diva si classifica seconda e viene invitata per le finali di Miss Italia grazie alla popolarità ottenuta. Nella kermesse però ottiene solo il terzo posto.

Gina Lollobrigida – I mariti e il figlio

Gina Lollobrigida ha di sicuro fatto perdere la testa a molti uomini, ma nel suo cuore ha trovato uno spazio speciale solo Milko Skofic. Il medico di origine slovena conosciuto negli anni Quaranta diventerà il marito dell’attrice nel ’49. Otto anni più tardi i due avranno il loro primo e unico figlio, Andrea Milko Skofic. Negli anni Sessanta però la relazione non regge: la Lollo e Skofic si separano e poi divorziano nel ’71.

Nel 2006, Gina Lollobrigida annuncia invece alla rivista Hola! di essere prossima al matrimonio. Avrebbe tenuto segreta la sua relazione con Javier Rigau per oltre vent’anni, anche per via dei 34 anni che li dividono. Il matrimonio però non verrà mai celebrato, anche se nel 2011 El Mundo rivelerà che Rigau e la Lollobrigida si sono sposati in segreto l’anno precedente. Anche se nel registro civile non ci sarà traccia dell’evento.