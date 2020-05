Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset- 3 Maggio 2020

Buongiorno e buona domenica a tutti i nostri lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere nel dettaglio, le programmazioni Rai e Mediaset per questa domenica sera 3 Maggio.

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 3 Maggio

Su Rai1, alle 21.10 torna con un nuovo episodio, la fiction italiana “L’Allieva”. In questa puntata, intitolata “L’acaro rosso”, L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva e la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Su Rai2, andrà in onda il talkshow condotto da Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa”. Mentre su Rai3, alle 21.30 ci sarà “Un Giorno in Pretura – Gina Lollobrigida”. Protagonista di questo processo è Gina Lollobrigida, la diva italiana più amata di tutti i tempi. L’attrice ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, di averla sposata con l’inganno, per poter ereditare tutti i suoi beni.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 3 Maggio

Su Rete4, andrà in onda il film di fantascienza del 1985 “Ladyhawke”. Invece su Canale5, solito appuntamento domenicale con Barbara d’Urso e il suo programma “Live non é la d’Urso”. Infine su Italia1, alle 21.30 andrà in onda la commedia americana “Vi Presento i Nostri”, con protagonista Ben Stiller. Terzo film della trilogia nata con “Ti presento i miei”, seguita da “Mi presenti i tuoi”.