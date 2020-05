Giulio Raselli lo fa di nuovo | Ripensamenti sulla scelta a Uomini e Donne

By

Giulio Raselli lo fa di nuovo e lascia tutti i fan senza parole, stupiti del suo comportamento nei confronti della sua fidanzata Giulia D’urso. Cosa avrà annunciato sul suo profilo Instagram l’ex tronista?

L’ex tronista di Uomini e Donne continua la sua relazione con Giulia D’Urso smentendo così tutti i pronostici che lo vedevano single nel giro di qualche mese. La coppia infatti, continua il loro amore alla luce del sole ma soprattutto condividendo ogni momento con i loro fan su Instagram.

Durante la lunga quarantena, sia Giulio che Giulia, si sono mostrati divertenti cercando in tutti i modi di rendere più leggere le giornate delle persone che li seguono.

Giulio Raselli lo fa di nuovo

Durante la giornata di ieri però, Giulio Raselli torna sui suoi passi e lo fa di nuovo, mostrandosi agli occhi dei fan per la persona che è realmente. Le sue parole scritte sul suo profilo Instagram, hanno lasciato i fan della coppia molto sconvolti.

Sembra infatti che, Giulio Raselli stia pensando alla scelta fatta durante il suo percorso a Uomini e Donne, riflettendo se sia stata sbagliata o affrettata. I fan si mostrano così preoccupati per il futuro della coppia, aspettandosi da un momento all’altro un cambiamento importante. Già durante i giorni passati, la ex corteggiatrice è stata accusata di essere “sottomessa” al volere del suo fidanzato per il suo carattere molto remissivo nei confronti dell’ex tronista. Cosa sta succedendo nella coppia?

Ripensamenti sulla scelta dopo Uomini e Donne

Le parole dell’ex tronista infatti, sono state molto importanti per la sua fidanzata Giulia D’urso, così Giulio Raselli lo fa di nuovo e racconta il rapporto come: “Scorrendo le nostre foto ho ritrovato questa,la trovo stupenda per due motivi,il primo è che ancora tutti eravamo spensierati senza neanche immaginare cosa ci sarebbe accaduto da lì a poco tempo,la seconda è che eravamo innamorati, ce né siamo resi conto subito, ma forse mai avremmo immaginato che il nostro legame giorno dopo giorno quasi inconsciamente, si sarebbe consolidato. Ogni istante che passa,mi rendo conto che mai avrei potuto fare scelta migliore”

Le parole di Giulio hanno così confermato la sua scelta nei confronti di Giulia, lasciando i fan senza parole che, grazie all’ennesima lettera d’amore dell’ex tronista, sono riusciti a tranquillizzarsi nei confronti della coppia.