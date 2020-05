DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 6 Maggio 2020

By

La puntata di oggi 6 Maggio 2020 di Uomini e Donne sarà nuovamente piena di colpi di scena. Vedremo infatti Giovanna Abate nuovamente al centro dello studio e questa volta non per incontrare nuovamente l’Alchimista.

Il passato e gli ex corteggiatori che, Giovanna Abate ha eliminato durante il nuovo format di Uomini e Donne creato durante le settimane di quarantena, torneranno telefonicamente in studio per chiarire e criticare le scelte della tronista. Questa volta però, a difendere l’Abate interverrà anche Gianni Sperti, creando una delle discussioni più forti degli ultimi mesi all’interno del programma.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – GUARDALA QUI

Maria De Filippi torna a stupire il pubblico a casa con una nuova puntata ricca di colpi di scena che non possiamo assolutamente perdere. Proprio per questo, noi di Giornal.it vi diamo la possibilità di guardare la puntata direttamente sul nostro sito cliccando direttamente sulla schermata in basso.

Giovanna Abate infatti, si troverà di fronte a uno dei suoi ex corteggiatori per un chiarimenti forte e molto discusso, chi sarà al telefono collegato in studio, Sammy Hassan o Alessandro Graziani?

La diretta di Uomini e Donne la potete vedere in tv su Canale 5, su Mediaset Play o direttamente qui sotto.