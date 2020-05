Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – 5 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è andato in onda ieri con una puntata in replica. Che cosa è successo nella soap italiana? Marta e Vittorio vivono finalmente il loro grande giorno, anche se non tutto andrà come previsto. Non per gli sposini però, che riusciranno a gioire sia delle nozze sia del ricevimento.

Riccardo infatti scopre che Margherita non sta bene e decide di raggiungere casa Cattaneo per aiutare Nicoletta. Angela invece sceglie di abbandonare il ricevimento per raggiungere la prigione: Marcello è stato appena rilasciato. Per scoprire di più, continua a leggere il nostro riassunto de Il Paradiso delle Signore e scopri come rivedere il video della puntata in replica.

Nel precedente episodio

Nella scorsa puntata de Il Paradiso delle Signore, Agnese è dovuta correre ai ripari per rammendare il vestito di Marta. Per sua fortuna la Rossi ha saputo trovare un’alternativa perchè la sposina possa presentarsi all’altare. Riccardo invece affronta Umberto: lo incolpa del fallimento della famiglia, non sapendo quale ruolo abbia avuto la zia negli ultimi investimenti.

Agnese invece diventa sempre più sospettosa quando scopre che la fidanzata del figlio ha ricevuto un mazzo di rose da qualcun altro. La ragazza infatti le rivela che è stato Cosimo ad inviarle i fiori, ma solo per mantenere buoni i loro rapporti di lavoro.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto puntata 5 maggio

Il Paradiso delle Signore ci mostra la felicità di Marta: la Rossi le mostra il vestito e la ragazza è sempre più emozionata per il grande giorno. Ripensa infatti a quando Vittorio ha chiesto la sua mano. Anche Conti è felice e raggiunge la chiesa in compagnia di Riccardo. A casa Amato, Angela riceve una lettera che la lascia turbata ma di cui non rivela il contenuto. Poco prima del ricevimento, la ragazza chiede al capo di potersi assentare per qualche tempo ma riceve un rifiuto. Nicoletta invece è sempre più nervosa perchè Margherita è agitata e non vuole dormire nel suo lettino.

Umberto approfitta del momento di festa per scusarsi con il figlio, ma Riccardo è ancora furioso. Dopo aver scoperto che la figlia ha la febbre, Nicoletta chiama al circolo per parlare con il padre, ma Riccardo intercetta la chiamata. Il giovane Guarnieri decide di presentarsi a casa Cattaneo senza dire nulla a Luciano. Nonostante la minaccia del capo, Angela alla fine si dilegua e raggiunge il carcere per riabbracciare Marcello. Per rivedere la puntata de Il Paradiso delle Signore, accedi a Raiplay con i tuoi dati o fai il login con il profilo Facebook.