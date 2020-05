Alissa Jung – Chi è la moglie di Luca Marinelli

Tante curiosità su Alissa Jung, vita privata e rapporto sentimentale con Luca Marinelli.

Chi è Alissa Jung

Alissa Jung è un’attrice tedesca che da tempo ha rubato il cuore di Luca Marinelli, uno dei più promettenti attori del cinema italiano. I due si sono conosciuti sul set della fiction Maria di Nazareth dove interpretavano la Madonna e San Giuseppe. Galeotta fu la Sacra Famiglia, tra Luca e Alissa nacque subito l’amore. Per amore Luca Marinelli si è trasferito a Berlino da Alissa, dove attualmente i due vivono insieme.

Ma chi è Alissa Jung? La bella Alissa è nata a Münster nel 1981 e in Germania è molto famosa ed è un’attrice di successo. Non tutti sanno che Alissa ha anche una specializzazione in pediatria. Dal 1999 l’attrice è stata spesso sulle prime pagine dei giornali di gossip tedeschi per la sua relazione con il famoso conduttore tv tedesco Jan Hahn, molto conosciuto in Germania. Dalla loro relazione la coppia ha avuto due figli, Lenius e Julia. Alissa e Jan si sono poi separati nel 2007.

Alissa Jung e Luca Marinelli

Luca Marinelli è nato a Roma il 22 ottobre 1984, ha 35 anni ed è figlio del doppiatore Eugenio Marinelli. Raggiunge la notorietà nel 2010 interpretando Mattia, il protagonista maschile del film La solitudine dei numeri primi, tratto dal bellissimo libro best seller di Paolo Giordano. Nel 2013 Luca Marinelli è candidato a ben tre premi: il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Globo d’oro, come miglior attore protagonista maschile per il film Tutti i santi giorni. Nel 2017 Luca interpreta Fabrizio De André nella miniserie Fabrizio De André – Principe libero e partecipa alle riprese della serie televisiva Trust.

Per quanto riguarda la sua vita privata Luca Marinelli è legato sentimentalmente ad Alissa Jung dal 2012, che ha sposato e con cui vive felicemente, come abbiamo detto, a Berlino.