Bong Joon Ho – Quali sono i suoi migliori film?

Quali sono i migliori film del regista premio Oscar Bong Joon Ho? Scopriamolo subito.

Chi è Bong Joon Ho

Bong Joon Ho è uno dei registi sudcoreani più interessanti e influenti degli ultimi anni che, con il suo ultimo lungometraggio, è riuscito ad ottenere un grande successo di pubblico e di critica e ad aggiudicarsi più di un premio Oscar. Il suo capolavoro Parasite ha infatti ottenuto la bellezza di ben 4 statuette dorate come miglior film dell’anno, miglior film internazionale, migliore regia e migliore sceneggiatura originale.

Ma quali sono i migliori film di Bong Joon Ho? Certamente l’ora citato Parasite del 2019, commedia nera con satira al vetriolo sulla crisi e sulla lotta di classe. Scopriamo però anche gli altri film del regista degni di nota.

I migliori film di Bong Joo Ho

Tra i migliori film di Bong Joon Ho possiamo annoverare Memories of Murder, del 2003, un lungometraggio ispirato alla reale esperienza di vita e crimine del primo serial killer coreano della storia. Crudo e raffinato, in Memories of Murder Bong Joon Ho sfrutta il genere del thriller per raccontare una storia di sospetti e contraddizioni, con una pesante critica alla prassi investigativa sudcoreana, metafora di un quadro politico contorto. Altro bel film di Bong Joon Ho è The Host, del 2006, un dramma che gioca sull’attesa mettendo lo spettatore in uno stato di profonda tensione sin dall’inizio, per poi folgorarlo con scene assolutamente roboanti.

Altro film notevole è Mother, del 2009, un commovente ritratto di amore materno che esplora il confine etico tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Tra i migliori film di Bong Joon Ho possiamo infine citare Snowpiercer, del 2013, tratto da una serie a fumetti di origine francese, dove gli scenari post-apocalittici si stagliano contro una riflessione sulla condizione umana all’interno della lotta di classe.