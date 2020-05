DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 8 Maggio 2020

Maria De Filippi è una donna che riserva tantissime sorprese alle coppie che innamorate tornano all’interno dello studio per raccontare le loro storie. Nelle ultime settimane infatti, sono tante le coppie che si sono separate ma anche quelle che continuano il loro amore insieme.

Durante la puntata di ieri infatti, abbiamo potuto vedere la chiusura definitiva di Enzo Capo e Pamela Barretta. Dopo tanti mesi insieme, la coppia si è lasciata per motivi che, sembrano molto banali ma che non hanno dato la possibilità di un ritorno insieme.

Se nella puntata di ieri però, abbiamo assistito a un momento triste, la puntata di oggi avrà un grande colpo di scena.

Per seguirla al meglio infatti, vi consigliamo di guardarla direttamente dal nostro link in basso, così da rimanere aggiornati sulle novità nel corso della puntata.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

Noi di Giornal.it vi consigliamo di non perdere assolutamente la puntata di oggi.

In studio infatti, avremo nuovi ospiti come Ursula Bennardo e Sossio Aruta pronti a raccontare come procede il loro amore. L’ex cavaliere nonché ex gieffino dell’ultima stagione del GF Vip, dichiarerà il suo amore alla ex dama, chiedendole ufficialmente di sposarlo.

Se questo però non vi sembra abbastanza, finalmente potremo vedere il vero volto dell’Alchimista, pronto a confrontarsi con Giovanna.

Il corteggiatore mascherato si mostrerà alla tronista per la prima volta, lasciando l’intero studio a bocca aperta!

La diretta di Uomini e Donne la potete vedere in tv su Canale 5, su Mediaset Play o direttamente qui sotto.