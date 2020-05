Diego Devenuto – Chi è il figlio di Serena Rossi?

Diego Devenuto è il figlio di Serena Rossi, scopriamo qualcosa in più

Chi è Diego Devenuto?

Diego Devenuto è il figlio di Serena Rossi e Davide Devenuti. Entrambi volti noti nella soap Un posto al sole. I due si sono incontrati sul set la prima volta e tra loro non c’era certo molta simpatia. Prima di iniziare a frequentarsi seriamente sono passati cinque anni anche se c’era interesse ed attrazione.

In realtà, quando Serena Rossi è uscita dal cast di Un Posto al Sole la loro storia d’amore è iniziata. Si sono lasciati per circa un anno ma poi sono tornati insieme e da allora vivono felicemente il loro rapporto di coppia. Dal loro amore è nato Diego, battezzato a Roma nella basilica di San Saba a sei mesi.

Con l’arrivo del piccolo per loro tutto è cambiamento in meglio. Serena Rossi è una madre molto giocherellona, felice del suo nuovo ruolo. Per lei, iI suo compagno ha davvero mille qualità, caratteristiche positive che l ‘hanno spinta ad avere un figlio. Per il momento non si parla ancora di matrimonio considerando anche quanto impegnati sono nella vita da genitori.

L’amore di Serena Rossi per suo figlio

Serena Rossi è un’attrice e cantante, una donna a tutto tondo. Di recente ha lavorato in Due Detto Fatto per sostituire Caterina Balivo durante la gravidanza. È una donna allegra, solare de spontanea che mostra sempre tutta la sua napoletanità.

La sua serenità è merito anche del piccolo Diego, una manna e una compagna attenta e premurosa. La storia don Davide Devenuto dura da dieci anni e lei si sente essere molto felice ed appagata.

I progetti futuri potrebbero riguardare il loro matrimonio ma per ora occorre occuparsi del piccolo dandogli tutte le attenzioni, una mamma che certamente non nasconde il desiderio di poter vedere arrivare un altro piccolino.