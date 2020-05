Un giorno in pretura – Anticipazioni – 10 maggio 2020

Un giorno in pretura ritorna nella prima serata di Rai 3 di oggi, 10 maggio 2020. Il programma analizzerà da vicino il caso di Gloria Rosboch, la professoressa di Castellamonte uccisa quattro anni fa. Gli inquirenti hanno accertato che i suoi assassini sono Gabriele Defilippi e Roberto Obert, due figure controverse che nel corso dei primi interrogatori cercheranno di scaricarsi la colpa a vicenda.

Che cosa è successo a Gloria e perchè è finita nelle mani dei suoi aguzzini? Le anticipazioni di Un giorno in pretura ci permettono di guardare da vicino la vita dell’insegnante e il suo particolare rapporto con Gabriele. Quest’ultimo, un suo ex studente, le aveva fatto credere di essersi innamorato di lei e l’aveva convinta a dargli un grosso quantitativo di denaro.

Un giorno in pretura – Anticipazioni – Il caso del 10 maggio

Gloria Rosboch è stata uccisa con freddezza e grazie a un piano ideato per diverso tempo dai suoi assassini. Gabriele Defilippi è stato condannato a 30 anni in via definitiva negli scorsi mesi mentre Roberto Obert ha ricevuto una condanna di 18 anni e 9 mesi. Un giorno in pretura inizierà a raccontarci l’oscura vicenda dalla scomparsa dell’insegnante: il 13 gennaio di quattro anni fa, Gloria esce di casa e promette ai genitori anziani che sarebbe ritornata in poco tempo. Aveva una riunione a scuola.

Alcuni giorni più tardi, la Procura avvia un’inchiesta per omicidio a carico di ignoti. In particolare la pista si concentra su Gabriele Defilippi per via di una denuncia sporta dalla vittima alcuni mesi prima. L’accusa era di truffa: l’insegnante aveva dato all’ex alunno 187 mila euro per via di quella promessa fatta da Gabriele di rifarsi una vita insieme in Costa Azzurra. Appurato il raggiro, la donna ha cercato di farsi restituire i risparmi di una vita ed è andata incontro alla sua morte. Puoi seguire la diretta di Un giorno in pretura grazie al portale di Raiplay.