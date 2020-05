By

La Bundesliga si avvicina velocemente alla ripartenza che ci sarà sabato 16 maggio 2020 con la 26a giornata, che si concluderà lunedì 18 maggio con il posticipo. Di seguito riportiamo le probabili formazioni della 26a giornata.

Bundesliga: probabili formazioni 26a giornata

Sabato 16 maggio ore 15:30:

Borussia Dortmund – Schalke:

Dortmund: Bürki – Piszczek (c), Hummels, Akanji – Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro – Sancho, Haaland, Hazard

Assenti: Can (muscolare), Reus (coscia), Schulz (muscolare), Zagadou (ginocchio), Witsel ( inguine)

In dubbio: Schmelzer (muscoloso)

Allenatore: Lucien Favre

Schalke: Schubert – Todibo, Sane, Nastasic – Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka (c) – Harit – Burgstaller, Raman

Assenti: –

In dubbio: Kabak (retro), Mascarell (inguine), Stambouli (metatarso)

Allenatore: David Wagner

Dusseldorf – Paderbon:

Dusseldorf: Kastenmeier – Ayhan, Hoffmann, Suttner – Zimmermann, Stöger, Bodzek, Berisha, Thommy – Karaman, Hennings (c)

Assenti: Fink (motivi personali), Steffen (ginocchio)

In dubbio: Kownacki (ginocchio), Tekpetey (coscia)

Allenatore : Uwe Rösler

Paderborn: Zingerle – Jans, Strohdiek (c), Schonlau, Collins – Vasiliadis, Gjasula, Sabiri – Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei

Assenti: Mamba (ginocchio)

In dubbio: –

Allenatore: Steffen Baumgart

Lipsia – Friburgo:

Lipsia: Gulacsi – Mukiele, Klostermann, Halstenberg – Adams, Sabitzer, Laimer, Angelino – Nkunku, Werner – Schick

Assenti: Upamecano (squalificato)

In dubbio: Ampadu (retro), Konate (match fitness)

Allenatore: Julian Nagelsmann

Friburgo: Schwolow – Gulde, Koch, Heintz – Schmid, Haberer, Höfler, Günter (c) – Waldschmidt, Petersen, Grifo

Assenti: –

In dubbio: Kübler (ginocchio)

Allenatore: Christian Streich

Hoffenheim – Herta:

Hoffenheim: Baumann – Posch, Akpoguma, Hübner (c) – Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Samassekou, Skov – Bebou, Baumgartner

Assenti: Adamyan (caviglia), Belfodil (ginocchio), Kramaric (caviglia)

In dubbio: –

Allenatore: Alfred Schreuder

Hertha: Jarstein – Klünter, Stark (c), Boyata, Plattenhardt – Skjelbred, Ascacibar, Mittelstädt – Lukebakio, Cunha – Piatek

Assenti: Darida (squalificato), Kalou (non incluso), Rekik (ginocchio)

In dubbio: –

Allenatore: Bruno Labbadia

Augsburg – Wolfsburg:

Augsburg: Luthe – Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Max – Khedira, Baier (c) – Richter, Löwen, Vargas – Niederlechner

Assenti: –

In dubbio: Finnbogason (ginocchio), Giefer (piede), Schieber (polpaccio)

Allenatore: Heiko Herrlich

Wolfsburg: Casteels (c) – Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon – Steffen, Schlager, Arnold – Mehmedi, Ginczek, Brekalo

Assenti: Gerhardt (trauma cranico), Guilavogui (ginocchio), Weghorst (squalificato), William (ginocchio)

In dubbio: Camacho (caviglia)

Allenatore: Oliver Glasner

Sabato 16 maggio ore 18:30

Francoforte – Monchengladbach:

Francoforte: Trapp – Toure, Abraham (c), Hinteregger, N’Dicka – Ilsanker, Rode – Chandler, Kamada, Kostic – Silva

Assenti: –

In dubbio: Russ (tendine di Achille)

Allenatore: Adi Hütter

Monchengladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Herrmann, Kramer, Neuhaus – Stindl (c) – Motivo, Thuram

Assenti: Zakaria (ginocchio)

In dubbio: –

Allenatore: Marco Rose

Domenica 17 Maggio ore 15:30

Colonia – Mainz:

Colonia: Horn – Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach – Skhiri, Hector (c) – Kainz, Uth, Drexler – Cordoba

Assenti: –

In dubbio: Hauptmann (match fitness), Jakobs (match fitness)

Allenatore: Markus Gisdol

Mainz: Müller – St. Juste, Bruma, Niakhate – Baku, Barreiro, Latza (c), Mwene – Onisiwo, Quaison – Szalai

Assenti: Mateta (squalificato), Zentner (ginocchio)

In dubbio: Bell (caviglia)

Allenatore: Achim Beierlorzer

Domenica 17 maggio ore 18:00

Union Berlino – Bayern Monaco:

Union: Gikiewicz – Hübner, Schlotterbeck, Subotic – Trimmel (c), Gentner, Andrich, Lenz – Ingvartsen, Bülter – Ujah

Assenti: Becker (coscia), Friedrich (squalificato)

In dubbio: Andersson (ginocchio), Gogia (partita fitness), Malli (match fitness)

Allenatore: Urs Fischer

Bayern: Neuer (c) – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Thiago – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski

Assenti: Coutinho (caviglia), Tolisso (caviglia)

In dubbio: Süle (strappato)

Allenatore: Hansi Flick

Lunedì 18 maggio ore 20:30

Werder Brema – Leverkusen:

Brema: Pavlenka – Veljkovic, Vogt, Moisander (c) – Gebre Selassie, M. Eggestein, Sahin, Augustinsson – Bittencourt, Selke, Rashica

Assenti: Klaassen (squalificato), Pizarro (coscia)

In dubbio: Füllkrug (strappato), Möhwald ( ginocchio), Toprak (polpaccio)

Allenatore: Florian Kohfeldt

Leverkusen: Hradecky – Tah, S. Bender, Tapsoba – L. Bender (c), Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell – Bellarabi, Diaby – Havertz

Assenti: –

In dubbio: Volland (piede)

Allenatore: Peter Bosz