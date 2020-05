Non è facile andare d’accordo tra donne, soprattutto se si ha a che fare con false e invidiose che magari sono nascoste sotto mentite spoglie di amiche. Le stelle possono però smascherarle. Le donne più invidiose dello Zodiaco: ecco chi sono.

La Ariete

Tra le donne più invidiose dello Zodiaco c’è senza dubbio la Ariete. Arrogante, aggressiva e tendente a comandare, la donna Ariete già di per se è insopportabile per queste sue caratteristiche peculiari. Se a questo aggiungiamo che è anche un’invidiosa patologica siamo a posto. La donna Ariete è la falsa amica per eccellenza, che dietro all’apparente benevolenza manifesta un odio profondo per quella che dovrebbe essere la sua migliore amica, di cui è invidiosa in maniera assurda, tanto che vorrebbe vederla soffrire. Quando la donna Ariete scopre poi che magari la donna di cui è invidiosa ha dei problemi, è stata lasciata, ha perso il lavoro o sta male per qualsiasi motivo ne gioisce a gran voce e la vita le appare sorridente come non mai. Una persona davvero riprovevole.

La Scorpione

Degna compare della donna Ariete ecco che arriva un’altra invidiosa, la Scorpione. Invidia e cattiveria nella Scorpione si fondono per ordine le peggiori trame ai danni della malcapitata persona oggetto di tanta attenzione. La Scorpione è accecata dall’invidia che ha nei confronti del prossimo e fa di tutto per screditare l’oggetto di questa invidia mettendo in giro voci e pettegolezzi del tutto infondati. Chi le crede è peggio di lei. Donne, guardatevi dalle amicizie con Ariete e Scorpione, mantenete una facciata di cordialità, che vi servirà proprio per non avere problemi con queste individue, ma tenetele ben alla larga dalla vostra vita personale.

La Gemelli

Un’altra invidiosa è la donna Gemelli. Già insopportabile di suo con la sua aria da grande donna impegnata su più fronti che guarda dall’alto in basso gli altri, la Gemelli è anche una grande invidiosa per quanto riguarda l’aspetto esteriore delle altre. La Gemelli, sempre in tuta o con look da centro sociale, non vede di buon occhio le donne che si curano, si truccano, sono bene vestite e portano i tacchi alti perché fondamentalmente ne è invidiosa. Questo lo capirete dal modo in cui vi guarderà, con i suoi occhietti tirati dietro gli occhiali.

La Acquario

Le donne più invidiose dello Zodiaco, ecco chi sono: la Acquario. Ebbene sì, l’insospettabile menefreghista altezzosa dello Zodiaco è un’invidiosa cronica. La sua apparente freddezza e impassibilità, il suo lasciarsi scivolare addosso le situazioni, nasconde in realtà una forte invidia nei confronti delle altre donne, soprattutto quelle più spiritose e che con la loro positività attirano l’interesse degli uomini o delle persone che hanno attorno. Donne, guardatevi da un’amica Acquario, nasconde invidia nei vostri confronti.