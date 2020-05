Anticipazioni Il Segreto – 14 maggio 2020 – Trama puntata

Il Segreto ritorna su Canale 5 nel pomeriggio del 14 maggio 2020 con una nuova puntata: cosa dicono le anticipazioni? Isabel non ha di certo lasciato perdere il suo obbiettivo: uccidere Matias. Anche se Inigo ha rifiutato la sua richiesta, la Marchesa saprà come manipolarlo per ottenere ciò che desidera.

Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano intanto che i minatori chiederanno di nuovo a Matias di guidarli verso una nuova rivolta. Mauricio non può che essere preoccupato per ciò che potrebbe succedere a Puente Viejo. Anche se Ignacio ha una sua idea su chi sia il vero problema.

Anticipazioni Il Segreto – Puntata 14 maggio

Nella puntata precedente, Il Segreto ci ha mostrato una Isabel sempre più sulle spine. La donna sta perdendo tutto il potere e non solo per quanto riguarda i minatori. Ignacio infatti le ha voltato le spalle e in più Francisca continua a farle delle domande sulle terre. La Marchesa però non intende accontentarsi della decisione di Inigo. Così ritornerà da Maqueda per chiedergli ancora una volta di uccidere Matias. Per riuscire a scuotere la sua coscienza, arriverà persino a riferirgli che Matias potrebbe fare del male a Tomas. Dopo tutto il giovane Castaneda ha aggredito suo figlio e questo le regalerà un ottimo pretesto per fare leva sul suo braccio destro.

Ignaro di tutto, il nipote di Raimundo accetterà di nuovo di mettersi a capo dei minatori. Anche se Marcela ha fatto di tutto per ricordargli quanto potrebbe essere pericoloso. Mauricio ha già dentato di parlare con i de los Visos per riuscire a mettere a tacere la sommossa, ma senza successo. Non gli rimane che parlare con Ignacio, che a quanto pare ha qualcosa da dirgli. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, il padre di Rosa riferirà al Sindaco che in realtà il vero problema è la Marchesa. Come andrà a finire?