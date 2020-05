Chi è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe?

Roberto Parli è il secondo marito della conduttrice Adriana Volpe, che nei mesi scorsi ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 4 e che ha recentemente espresso il desiderio di essere presente come opinionista nella prossima edizione. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Roberto Parli – Dove e Quando è Nato

Roberto Parli è nato l’11 aprile 1973 a Lugano. Ciò significa che, da poco più di un mese, ha spento 47 candeline.

Che Lavoro Fa?

Roberto Parli è un manager attivo in ambito immobiliare, alla guida della R&P & Blackmood. Amico di Flavio Briatore, nei mesi scorsi è finito al centro dell’attenzione mediatica per via della morte per Coronavirus del padre Ernesto. Proprio per questo luttuoso evento Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello prima della finale.

Rapporto con Adriana Volpe

Adriana Volpe e Roberto Parli sono sposati dal 2008. Come già detto, per lei si è trattato del secondo matrimonio dopo le brevi nozze con il patron della discoteca Pineta di Milano Marittima Chicco Cangini. Nel 2011, la coppia ha accolto la primogenita Gisele. Nella casa del Grande Fratello Vip, la Volpe ha confessato che lei e Roberto hanno vissuto il dramma di un aborto qualche anno prima della nascita della loro bambina.

Instagram

Il marito di Adriana Volpe è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 18mila persone e tramite il quale condivide diversi scatti, dalle foto con la figlia fino a quelle dedicate alle sue passioni sportive.