Margherita Pastore – Tutto sulla Moglie di Piero Angela

Piero Angela è sulla cresta dell’onda da decenni. Divulgatore scientifico che ha cambiato il modo di proporre contenuti specialistici in tv, è sposato da tanti anni con la stessa donna. La moglie di Piero Angela si chiama Margherita Pastore ed è la madre di Christine e Alberto. Scopriamo qualcosa su di lei.

Margherita Pastore – il Primo Incontro con Piero Angela

Margherita Pastore è sempre stata una donna molto riservata. A fornire dettagli sulla sua vita ci ha pensato soprattutto il consorte. Il celebre divulgatore scientifico ha per esempio definito il loro primo incontro un vero e proprio colpo di fulmine. Ospite di Caterina Balivo nel corso di una puntata di Vieni da Me, lo ha paragonato a una ‘scossa elettromagnetica’.

Ai tempi, Margherita era una promessa del balletto classico. Per amore di Angela, che ai tempi stava muovendo i primi passi nel mondo del giornalismo, ha deciso di mettere da parte la carriera artistica e di seguirlo, inizialmente a Parigi.

Non presente sui social, la moglie di Piero Angela e madre di Alberto, a detta del divulgatore stesso, è stata decisiva per il suo successo. Angela, infatti, in occasione di una delle tantissime interviste rilasciate ha specificato che la madre dei suoi figli lo ha sempre ‘incoraggiato e criticato’.

Per rendersi conto della discrezione della donna è utile chiamare in causa un aneddoto relativo alla presentazione di un libro di Angela alla Festa del Libro e della Letteratura presso l’Auditorium Parco della Musica. In quella circostanza, sembra che Margherita fosse presente ma che non abbia voluto mostrarsi per non distogliere l’attenzione del pubblico dal marito.