Iva Zanicchi – Chi è il Compagno Fausto Pinna

Fausto Pinna è l’uomo che, da 34 anni a questa parte, è al fianco della vulcanica Iva Zanicchi. Scopriamo qualcosa su di lui!

Fausto Pinna – Quanti Anni Ha?

Fausto Pinna, che è arrivato nella vita dell’Iva nazionale dopo il matrimonio con Antonio Ansoldi, ha dieci anni meno della cantante. Questo significa che è classe 1950 (la Zanicchi ha compiuto 80 anni lo scorso 18 gennaio).

Che Lavoro Fa?

Fausto Pinna è attivo nel mondo della musica ma con una professione diversa rispetto a quella dell’Aquila di Lingochio. Pinna è infatti un produttore discografico. Il suo incontro con la Zanicchi è avvenuto proprio in ambente musicale e in occasione dell’incisione dell’album Care Colleghe.

Il rapporto con Iva Zanicchi

Come poco fa accennato, il rapporto tra Fausto Pinna e Iva Zanicchi va avanti da tanti anni. L’Aquila di Ligonchio – che negli ultimi anni si è distinta tra i giurati di Tu Sì Que Vales – ha parlato del compagno diverse volte. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2018 a Diva & Donna, ha dichiarato che, nonostante le normali scaramucce che caratterizzano qualsiasi rapporto, il loro amore va avanti a gonfie vele.

Fondamentale, a suo dire, è il reciproco rispetto della privacy, che riescono a mantenere anche se, sempre a detta della cantante di Zingara, Pinna con l’età sarebbe diventato più possessivo.

Nonostante questa armonia, i due non sembrano intenzionati a sposarsi. A spiegare perché è stata sempre la cantante, che ha dichiarato di essere una donna religiosa, di credere nel matrimonio in quanto sacramento e di non aver intenzione di ripeterlo dato che ha rispetto per l’ex marito, che il giorno della separazione le ha portato un mazzo di rose.