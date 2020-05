Stasera in TV – Programmazione Rai & Mediaset – 17 Maggio

Buongiorno e buona domenica a tutti i lettori della rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere insieme la programmazione Rai e Mediaset di questa domenica 17 Maggio.

Programmazione TV – Rai1 – Rai2 – Rai3 – 17 Maggio

Su Rai1, alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata della fiction italiana “L’Allieva”, intitolata “l’apostolo americano”. Tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno; ma la morte di uno studente americano costringe l’Allieva a collaborare nuovamente con Einardi. Intanto, Arthur ritorna inaspettatamente. Su Rai2, solito appuntamento domenicale con Fabio Fazio e il suo talkshow “Che Tempo Che Fa”. Su Rai3, alle 21.30 potrete vedere il peogramma.

Programmazione TV – Rete4 – Canale5 – Italia1 – 17 Maggio

Su Rete4, alle 21.30 ci sarà il film storico “Troy” pellicola del 2004 con protagonisti Brad Pitt e Orlando Bloom. Nel 1193 A.C., Paride (Orlando Bloom), principe di Troia, rapisce Elena (Diane Kruger), regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille (Brad Pitt) per i greci ed Ettore (Eric Bana) per i troiani. Su Canale5, alle 21.30 ci sarà la solita Barbara d’Urso e il suo programma,a domenicale “Live non é la d’Urso”. Mentre su Italia1, serate assicurate con la commedia americana “2 Single a Nozze – Wedding Cransher”. Due avvocati divorzisti come hobby si imbucano nei matrimoni per rimorchiare le ragazze single. Imbucati nel matrimonio del Segretario del Tesoro Statunitense, uno di loro si innamora follemente della sorella della sposa.