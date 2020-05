Viktorija Mihajlovic – Tutto su di lei – Età e fidanzato

Viktorija Mihajlovic è finita sotto ai riflettori televisivi grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi con la sorella Virginia. La popolarità però l’ha raggiunta prima: l’influencer è la figlia dell’ex campione Sinisa Mihajlovic. Una famiglia molto unita la loro, che ha raccolto sotto lo stesso tetto altri tre eredi: Nicholas, Dushan e Miroslav.

Viktorija Mihajlovic ha anche un fratellastro, Marco, nato da una relazione precedente fra Sinisa e un’altra donna. A differenza della sua attività sui social, la ragazza studia Psicologia e Roma. Anche se spesso torna in tv, soprattutto per parlare del padre e del brutto male che lo ha colpito diversi mesi fa, da cui per fortuna è guarito.

Viktorija Mihajlovic – Età e fidanzato

Viktorija Mihajlovic è nata il 19 febbraio del ’97 a Roma, da padre di origine serba e da madre italiana. La ragazza in effetti assomiglia molto alla mamma Arianna Rapaccioni, conosciuta negli anni Novanta come soubrette. Prima di intuire che la sua strada era a Roma e nella facoltà di Psicologia, Viktorija si è trasferita per qualche tempo a Milano e ha frequentato la scuola di Design Marangoni. Non ha completato però gli studi e anzi ha scelto di ritornare nella Capitale nel giro di pochi mesi.

Riservatissima, Viktorija Mihajlovic non ha mai amato parlare molto della sua vita privata. Per questo motivo non sappiamo se in questo momento ci sia un fidanzato al suo fianco oppure no. In passato però il suo nome è stato accostato a quello del calciatore Andrea Petagna, anche se la ragazza ha sempre smentito ogni rumors. Nel 2019 invece ha frequentato per qualche tempo l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Secondo alcuni però la loro love story sarebbe attualmente in corso, anche se non c’è nulla di certo. Per tenere lontano ogni clamore, i due non sono mai comparsi insieme sul profilo social dell’altro. Sappiamo però che hanno iniziato a scambiarsi messaggi su Instagram già da oltre un anno.