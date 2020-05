Anticipazioni Il Segreto – 18 maggio 2020 – Trama puntata

Le anticipazioni de Il Segreto ci raccontano che cosa accadrà nella puntata del 18 maggio 2020. Nel primo giorno della settimana potremo assistere ad un atteso ritorno: Raimundo ha scelto di nuovo Puente Viejo sia per ritrovare la famiglia sia per seguire le tracce di Francisca. Anche se la matrona non lo sa, il marito non ha mai smesso di cercarla. Ulloa però diventerà in qualche modo un pericolo per Matias.

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano anche che Marta ha ormai realizzato di provare qualcosa per Adolfo. La sua fedeltà nei confronti della sorella tuttavia è tale che la ragazza sceglierà di prendere una decisione drastica. In arrivo novità anche per i lavoratori della cittadina: scopriremo l’esito dell’ispezione avvenuta nella fabbrica.

Anticipazioni Il Segreto – 18 maggio

Come abbiamo visto nella precedente puntata, Il Segreto continua a tenere Francisca all’oscuro di molte verità. La Montenegro ha affidato infatti l’incarico a Isabel di acquistare dei terreni per ritornare ad essere la ricca signora di un tempo. Non sa però che la Marchesa l’ha convinta a darle 100 mila pesetas con l’obiettivo di tenerne una parte per il disturbo. La nobile tra l’altro continua a mentirle sul fatto che Raimundo sia mai tornato nel paesino per lei. I due hanno già avuto modo di incontrarsi e conoscersi in passato.

La situazione però potrebbe cambiare al più presto: Raimundo torna a Puente Viejo. Per Matias è un problema, visto che la presenza del nonno potrebbe mandare a monte i suoi piani di partecipare ad una nuova riunione sindacale. Chiederà però l’aiuto della moglie perchè menta al nonno. Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano inoltre che Marta darà il ben servito ad Adolfo: non intende incontrarlo mai più. Riferirà inoltre a Rosa che da quel momento in poi non consegnerà più alcuna sua lettera al giovane de los Visos.