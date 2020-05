Maggie Smith è la Madre Superiora – Chi è – Sister Act 2

Maggie Smith è la Madre Superiora in Sister Act 2, un ruolo che le è stato confermato sia nel primo capitolo della trilogia sia in quello conclusivo. Va precisato tuttavia che il suo nome completo è Dame Margaret Natlie Smith, anche se agli occhi dei telespettatori di tutto il mondo è più conosciuta come Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e come Lady Violet Crawley nella serie tv britannica Downton Abbey.

Sono di sicuro questi i tre ruoli che le hanno permesso di diventare nota in tutto il mondo. Tuttavia, Maggie Smith ha conquistato il suo primo Oscar nel ’70 come Miglior Attrice per il film La strana voglia di Jean di Ronald Neame. E non è stata l’unica volta in cui ha conquistato l’ambito riconoscimento.

Maggie Smith – Chi è

Maggie Smith è nata a Ilford il 28 dicembre del ’34, la più piccola della famiglia se si considera che ha due fratelli gemelli più grandi, Ian e Alistair. Ha iniziato fin da giovanissima a lavorare in teatro ed è riuscita a farsi notare per la sua capacità di interpretare i ruoli creati da Shakespeare. Una volta arrivata in America, Maggie ha scelto di ampliare il suo curriculum debuttando al cinema nel ’55. La sua prima parte importante risale però a tre anni più tardi, quando viene scelta come protagonista per il film Senza domani. La popolarità la raggiunge invece nel ’65 quando recita al fianco di Laurence Olivier nel film Otello, nel ruolo di Desdemona.

Il suo secondo Oscar (Miglior attrice non protagonista) risale al ’79 grazie al film California Suite, anche se l’attrice è stata candidata alla vittoria della statuetta in moltissime altre occasioni. Tra l’altro la sua Minerva nella saga di Harry Potter è legata ad una doppia curiosità: da un lato, non era la prima volta che la Smith ha interpretato una professoressa. Dall’altro ha partecipato agli ultimi tre capitoli della saga cinematografica nonostante la diagnosi di un cancro al seno. Prima però riesce a farsi amare dal pubblico per un altro ruolo piuttosto famoso: Maggie Smith è la Madre Superiora di Sister Act 2 e degli altri due capitoli della trilogia. Anche in questo caso il suo ruolo si accosta a quello della McGranitt e Lady Violet: una donna severa ma corretta e onesta, in grado di cinismo e di sagacia.