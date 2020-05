Lauren Weisberger – Chi è la vera Andy – Il Diavolo veste Prada

Lauren Weisberger è la vera Andrea Sachs: non ci sono dubbi. La sua penna del resto ha partorito il romanzo omonimo da cui è tratto il noto film Il Diavolo veste Prada. Non si tratta di un racconto del tutto autobiografico, ma la scrittrice americana ha scelto di raccontare una piccola fetta della propria vita. Soprattutto di condividere con il pubblico mondiale di come sia stato l’anno trascorso al fianco di Anna Wintour.

Lauren Weisberger è riuscita con il suo capolavoro letterario a raggiungere ogni parte del globo e ha ottenuto il trampolino di lancio per altri successi. Nel 2005 infatti ha scritto Al diavolo piace dolce, seguito da Un anello da Tiffany e da Il diavolo vola a Hollywood, oltre al sequel del suo libro d’esordio, La vendetta veste Prada.

Lauren Weisberger – L’autrice de Il Diavolo veste Prada

Lauren Weisberger è nata a Scranton il 28 marzo del ’77 ed è diventata celebre grazie al romanzo in cui racconta il suo anno come assistente della Wintour nella redazione di Vogue America. Nel film, il suo ruolo è affidato a Anne Hathaway. “Molti aneddoti, richieste e momenti di follia sono frutto della mia immaginazione“, ha dichiarato tempo fa a Readers Read, “storie che ho creato alle quattro del mattino mentre bevevo caffè e combattevo la privazione del sonno. Ma c’è anche la realtà. Alcune storie non sono così lontane da ciò che io o i miei amici nei vari settori abbiamo vissuto durante i nostri primi anni fuori dal college“.

Anche se Andrea è un personaggio inventato, la Weisberger si rivede molto in lei. Soprattutto nel suo amore per la scrittura, alla tendenza a rimanere invischiata in situazioni difficili. “È stato naturale per me farla crescere in una piccola città, studiare inglese all’università e farla trasferire a New York dopo la laurea, perché è chiaramente un percorso che mi è familiare“, ha aggiunto, “e mentre, come Andrea, mi importa molto poco dell’alta moda, non vorrei mai rinunciare a un pomeriggio di shopping con i miei amici“. Anche Lauren Weisberger ha vissuto infatti delle dinamiche simili a quelle del suo personaggio: nata in Gran Bretagna, ha scelto di spostarsi nella Grande Mela alla ricerca di lavoro e successo.