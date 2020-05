Clint Eastwood – Chi Sono le Mogli?

Regista affermato, attore che, dagli spaghetti western, è riuscito a esplorare numerosi altri generi sempre con grande maestria. Tutto questo e molto altro è Clint Eastwood, tra i cui capolavori è possibile citare Gran Torino.

Il grande cineasta si è sposato due volte. Scopriamo qualcosa di più sulle sue mogli.

Maggie Johnson

Nata nel 1931, Maggie Johnson – attrice comparsa nel film Dangerous Obsession – ha sposato Clint Eastwood nel 1953, a sei mesi dal loro primo incontro in occasione di un appuntamento al buio.

L’anno successivvo, da una relazione extra coniugale fugace, l’attore e regista ha avuto la figlia Laurie. La relazione tra Eastwood e la sua prima moglie, un vero e proprio rapporto aperto, ha portato alla nascita di Kyle, classe 1968, e di Alison, nata invece nel 1972.

Maggie Johnson e Eastwood hanno divorziato nel 1984, nove anni dopo l’inizio della convivenza di lui con l’attrice Sondra Locke, che conquistò la nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista per Il Cuore è un Cacciatore Solitario.

Dina Ruiz

Classe 1965, Dina Ruiz ha sposato Clint Eastwood il 31 marzo 1996. Nel dicembre dello stesso anno, la coppia ha accolto la figlia Morgan Colette. Clint Eastwood e Dina, che ha acquisito il cognome dell’attore e regista, si sono lasciati nel 2013.

Come riportato dai giornali di quegli anni, la richiesta di divorzio è arrivata da lei per “divergenze inconciliabili”. Ai tempi, la donna chiese la custodia della figlia. Come specificato dal sito TMZ, Eastwood si oppose sia a questa richiesta, sia agli alimenti pretesi dalla ex.