Film Stasera in Tv – Still Alice – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Still Alice. Produzione statunitense del 2014, per la regia di Richard Glatzer, Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart. La pellicola è un commovente racconto dell’insorgere e dello sviluppo della sindrome di Alzheimer. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Perdersi (Still Alice), scritto nel 2007 dalla neuroscienziata Lisa Genova. Il film è valso l’Oscar per la Miglior attrice protagonista a Julianne Moore.

Still Alice – Trama

Alice Howland, felicemente sposata e madre di tre ragazzi, è una rinomata professoressa di linguistica che, improvvisamente, inizia a dimenticare le parole. Quando le diagnosticano una forma precoce di Alzheimer, Alice e la sua famiglia vedono messi a dura prova i loro rapporti. La sua battaglia per cercare di rimanere legata alla persona che era una volta è terribile, commovente e ammirevole.

Still Alice – Trailer Video

Still Alice – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Still Alice

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Richard Glatzer, Wash Westmoreland

Cast: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish, Erin Darke, Seth Gilliam, Victoria Cartagena, Shane McRae

Still Alice – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, martedì 19 Maggio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film I due gondolieri.