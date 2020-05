Gemma Galgani amore compromesso | Paura a Uomini e Donne

Gemma Galgani non riesce a vivere in serenità la sua conoscenza con Nicola e sembra aver compromesso il suo amore per l’ennesima volta. La dama dopo Giorgio Manetti non è riuscita a trovare un cavaliere che le sapesse dare una storia d’amore da favola proprio come avrebbe voluto lei.

L’arrivo di Nicola però, sembra aver cambiato completamente la visino della dama per quanto riguarda la sua voglia di innamorarsi, mettendo da parte la differenza di età ma soprattutto la tantissime critiche ricevute.

Gemma Galgani amore compromesso

Nicola nonostante le tantissime critiche e offese durante le settimane in cui sta corteggiando Gemma, ha deciso di rilasciare un’intervista al magazine di Uomini e Donne. Il cavaliere è arrivato così al punto di affermare che: “Sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forte le mani, condividendo insieme tutti i momenti che ci hanno portato al nostro vero primo appuntamento”.

Il cavaliere continua così le sue parole: “Ritengo che l’amore sia un sentimento forte, ognuno di noi lo vive in modo diverso e con tempi diversi. […] Quindi credo che per adesso parlare di amore sia prematuro, per quanto ci siamo molto avvicinati e siamo l’uno nei pensieri dell’altra”.

Dama pronta al nuovo amore

Nicola sembra sempre più coinvolto da Gemma e dalla loro conoscenza insieme, mostrandosi sempre più entusiasta di poterla conoscere fino in fondo.

La loro conoscenza nonostante le tantissime critiche, continua a gonfie vele senza nessun problema di mezzo.

Nicola ha sempre difeso a spada tratta la dama, prendendosi offese e critiche al posto suo.

Quando nelle puntate passate Gemma è arrivata al punto di piangere, il cavaliere non ha esitato un momento nel correre da lei per rassicurarla e confortarla.

Al magazine di Uomini e Donne, Nicola confessa infatti che: “Ho riscontrato il fatto che ogni tanto Gemma si lasci contagiare da alcune forti provocazioni fatte da altre persone, sicuramente non perché è una donna debole, ma perché è estremamente stressata da continui attacchi fuori luogo. Solo con il tempo e la nostra frequentazione ci daranno il modo di farci capire dove ci porterà”.