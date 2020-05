Frasi Africa – Giornata Mondiale dell’Africa

Frasi Africa. L’Africa è considerata il continente culla dell’umanità. In questa giornata si vuole celebrare l’anniversario dell’Organizzazione per la nascita dell’unità Africana.

L’obiettivo principale è quello di favorire la crescita delle comunità e delle istituzioni. Ciò è importante pe riflettere su quanto necessario è preservare le risorse di questo territorio ma anche sostenerlo per un corretto sviluppo. La crescita delle comunità locali è una risorsa importante da preservare anche per consentire la sopravvivenza del territorio stesso. Giovani e donne hanno bisogno di mezzi per poter crescere. Devono creare nuove opportunità che possa rendere questo territorio migliore per la vita del suo popolo.

Frasi sulla giornata Mondiale dell’Africa

• L’Africa è mistica e selvaggia, è un inferno soffocante il paradiso del fotografo, il Valhalla del cacciatore, l’utopia dell’avventuriero è quello che vuoi tu e si presta a tutte le interpretazioni. È l’ultimo vestigio di un mondo morto la culla di un nuovo lucente punto per moltissima gente come per me è semplicemente casa mia (Beryl Markham)

• I tramonti di quell’inferno africano si rivelarono straordinario. Non te li toglieva nessuno ogni volta tragici come mostruosi assassini del sole punto un immenso bluff. Soltanto che c’era troppo da ammirare per un uomo solo (Louis- Ferdinand Celine)

• Ogni mattina in Africa come sorge il sole una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa come sorge il sole un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa come sorge il sole non importa che tu sia leone o gazzella l’importante è che cominci a correre (proverbio africano)

• La donna africana e sperimenta una triplice servitù, attraverso il matrimonio coatto attraverso la dote e la poligamia che aumenta il tempo libero degli uomini al tempo stesso il loro prestigio sociale e infine proprio attraverso l’ineguale divisione del lavoro (Renè Dumont)

• L’Africa in Europa hanno della giustizia due idee diverse incompatibili fra loro, per l’africano c’è un solo modo di controbilanciare le catastrofi dell’esistenza: dare qualcosa in cambio (Karen Blixen)