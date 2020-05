Marco Cucolo – Tutto su di lui – Età e fidanzata

Marco Cucolo è conosciuto dal pubblico italiano in quanto fidanzato storico di Lory Del Santo. Il modello, oggi è imprenditore ed è stato considerato a lungo il toy boy dell’attrice. Il motivo è da ricercare nella grande differenza d’età che separa i due: ben 33.

Una relazione che i genitori del ragazzo tuttavia hanno impiegato tempo a digerire. Marco Cucolo, originario di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda. Poi è diventato opinionista in diversi show televisivi e infine attore nelle pellicole prodotte dalla fidanzata.

Marco Cucolo – Età e fidanzata

Marco Cucolo è nato il 13 gennaio del ’92 a Napoli ed ha iniziato da giovanissimo a muovere i passi nella moda. Ha lavorato con diversi brand e nel 2015 si è dichiarato a Lory Del Santo. In base a quanto rivelato dalla stessa attrice, fra loro non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Anzi è stato Marco a cercare Lory in più occasioni, fino a convincerla ad un primo incontro. Da cosa nasce cosa e fra i due è sbocciato l’amore. Ostacolato all’inizio dalla famiglia di lui, che non ha digerito sapere il rampollo al fianco di una donna molto più grande. “Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva. Aveva 21 anni, era uno shock“, ha detto la madre di Marco diverso tempo fa.

In seguito però la madre ha iniziato a poggiarlo nel suo rapporto e ha coltivano un bel legame anche con la Del Santo. I due fidanzati si sono presentati anche a Pechino Express alcuni anni fa, dove si sono fatti notare anche per le continue liti. Marco e Lory hanno saputo però stringere un legame sempre più forte. Specialmente quando l’attrice ha perso il figlio Loren in modo tragico. Anche Marco Cucolo era legatissimo al ragazzo e ha vissuto il dramma al fianco della compagna.