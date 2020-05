Suor Cristina – Tutto su di lei – Età e biografia

Suor Cristina è ormai un’icona della musica italiana, fin da quando si è fatta notare per le sue capacità canore in The Voice of Italy. Non tutti però apprezzano la religiosa dall’ugola d’oro: alcuni puntano il dito contro di lei, proprio perchè con il canto avrebbe messo in secondo piano la fede.

In realtà suor Cristina ha sottolineato più volte di usare il canto proprio per inviare il messaggio divino e condividerlo con quante più persone possibile. Una missione nobile, che parte tutta dal dono che la natura le ha dato.

Suor Cristina – Età e biografia

Suor Cristina è nata a Vittoria il 19 agosto dell’88 e vive a Comiso con la famiglia. Il primo lavoro nel mondo dello spettacolo risale al 2007, quando interpreta la fondatrice delle Suore Orsoline nel musical Il coraggio di amare. Suor Cristina non si ferma ed entra a far parte della Star Rose Academy appena l’anno dopo. Dal 2009 in poi vive per due anni in Brasile e completa il noviziato: prende i voti nel 2012. Prima però debutta in tv grazie a Dizionario dei sentimenti, un programma condotto da franco Simone. L’anno successivo vince Good News Festival, un concorso romano, e dodici mesi più tardi si piazza al primo posto di The Voice of Italy.

Ad un anno di distanza dall’ultima vittoria, la religiosa inizia a lavorare al suo album d’esordio dal titolo Sister Cristina. Nel 2015 e per due anni entra nel cast Sister Act di Saverio Marconi. Al tempo stesso partecipa a Titanic – Il musical, mentre il suo secondo album arriva un anno dopo con il titolo Felice. Nel 2019, Suor Cristina entra a far parte di due talent show: The World’s Best e Ballando con le stelle. In quest’ultimo caso si attira numerose critiche da parte della giuria e del pubblico per la sua decisione di esibirsi in una formazione da quattro.