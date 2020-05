Virginia Raffaele – Tutto su di lei – Età e fidanzato

Virginia Raffaele continua a spopolare nel mondo dello spettacolo. Comica a tutto tondo, fa divertire gli italiani grazie ai suoi personaggi. Dalla Mannoia fino alla Versace, dalla Fracci fino alla Vanoni, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ed è anche per questo che negli ultimi anni l’artista si è ritagliata uno spazio tutto suo in televisione.

Virginia Raffaele è ormai nota a tantissimi telespettatori, ma sappiamo davvero tutto su di lei? Che età ha? Chi è il suo fidanzato? Sono solo alcune delle domande che i fan si potrebbero porre sul suo conto.

Virginia Raffaele – Età e fidanzato

Virginia Raffale nasce il 27 settembre dell’80 a Roma e cresce in un ambiente circense. La nonna Ornella era un’acrobate e gestiva il circo Preziotti con i fratelli. Negli anni ’50 la nonna e il marito fondano il luna park all’Eur ed è qui che la Raffaele muove i primi passi della sua infanzia e adolescenza. Intraprende poi la strada dello spettacolo: nel ’99 consegue il diploma presso l’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e al tempo stesso studia danza classica. Il debutto avviene invece nel 2001, quando Virginia si unisce a Francesca Milani e Danilo De Santis e forma il trio Due interi e un ridotto.

La vita privata di Virginia Raffaele invece è blindatissima. Sappiamo che in passato ha condiviso una lunga relazione con il comico Ubaldo Pantani, a sua volta imitatore più che rinomato. I due si sono lasciati un po’ di tempo fa e la frequenza con cui Roberto Bolle si è presentato nei programmi della comica ha dato il via a diverse voci di corridoio. I due tuttavia non stanno insieme: sono uniti da una forte amicizia e collaborano spesso. I fan però sperano che i rumors siano veri e che presto i due artisti possano uscire allo scoperto come coppia ufficiale.