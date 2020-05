Riccardo Milani – Chi è il Marito di Paola Cortellesi?

Riccardo Milani è un celebre regista, noto anche per essere il marito di Paola Cortellesi (tra le protagoniste di film famosi come Maschi Contro Femmine). Scopriamo qualcosa su di lui.

Dove e Quando è Nato

Riccardo Milani è nato a Roma il 15 aprile 1958. Ciò significa che ha da poco compiuto 62 anni.

Carriera

La carriera di Riccardo Milani è iniziata sotto l’egida di un grande del cinema, ossia Nanni Moretti. L’attuale marito di Paola Cortellesi è stato infatti il suo aiuto regista.

Il suo percorso dietro la macchina da presa si snoda tra tv – ha diretto alcuni storici spot di telefonia e serie come La Omicidi – e cinema. Tra i suoi lavori è possibile citare la pellicola Piano, solo, esperienza che l’ha vist dirigere, tra gli altri, Kim Rossi Stuart. Nel 2017, ha diretto per la seconda volta la consorte in Come un Gatto in Tangenziale (pellicola avente come co-protagonista Antonio Albanese).

Tornando un attimo ai lavori registici per la televisione, è il caso di citare Tutti Pazzi per Amore e Tutti Pazzi per Amore 2, fortunata serie televisiva avente nel cast grandi nomi come Emilio Solfrizzi, Alessio Boni e Carlotta Natoli.

Vita Privata

Riccardo Milani si è sposato due volte. Dal suo primo matrimonio sono nate Chiara e Alice (sulla loro madre non si a praticamente nulla). Nel 2011, dopo nove anni di relazione, ha sposato Paola Cortellesi. Due anni dopo, la coppia ha accolto la primogenita Laura.