Ognuno di noi nasconde di sé stesso qualcosa che non vuole far sapere agli altri. Qual è il tuo segreto? E quali quelli dello Zodiaco? I segreti di ogni segno zodiacale: ecco quali sono.

Ariete

I segreti di ogni segno zodiacale: ecco quali sono. Il segreto dell’Ariete è quello di essere diverso da come si mostra agli altri. Non avete a che fare con una persona con cui confidarvi ma che riderà delle vostre disgrazie. Anche se non sembra purtroppo è così.

Toro

Avete notato che il Toro mette sempre gli stessi vestiti? Il suo segreto è che è un grandissimo tirchio. Pur di risparmiare tiene ben da conto ogni capo di abbigliamento nel suo armadio. Per questo spesso lo vedete abbigliato sempre alla stessa maniera.

Gemelli

I Gemelli si prodigano per fare più cose e tra queste molto spesso ci sono attività benefiche come possono essere raccolte fondi o missioni in Africa. In realtà i Gemelli non sono altruisti. Fanno del bene solo per farsi lodare dal prossimo.

Cancro

Il segreto del Cancro è quello di essere un po’ sensitivo. Il Cancro molto spesso fa sogni premonitori, intuisce già cosa sta per accadere e capisce le persone al volo.

Leone

Il segreto del Leone è quello di essere interessato esclusivamente a sé stesso anche quando sembra prodigarsi per il prossimo. Il Leone ha un bisogno continuo di gratificare il proprio ego.

Vergine

Il segreto della Vergine è che dietro a tanta rigidità e calcolo si nasconde una profonda insicurezza e un bisogno di accettazione e riconoscimento da parte della società.

Bilancia

Qual è il segreto del segno zodiacale della Bilancia? Quello di essere in grado di rialzarsi da sola dopo ogni delusione per la quale magari ha patito fino a livelli di disperazione.

Scorpione

Il segreto dello Scorpione? Quello di essere bugiardo fino a livelli degni della sceneggiatura della migliore fiction. Scoprirlo è davvero difficile.

Sagittario

Il segreto del Sagittario? Quello di avere una doppia vita difficilmente immaginabile anche da chi lo conosce bene.

Capricorno

I segreti di ogni segno zodiacale: ecco qual è quello del Capricorno. Il segno zodiacale del Capricorno sotto la freddezza apparente nasconde il cuore più buono e altruista che esista.

Acquario

I segreti di ogni segno zodiacale, ecco qual è quello dell’Acquario: sembra interessato quando gli parli ma in realtà non gliene importa nulla di quello che dici.

Pesci

Il segreto dei Pesci? Sotto le spoglie romantiche e sognatrici, sotto personaggi che sembrano usciti dalle favole si nascondono in realtà molte persone false a cui fare attenzione e soprattutto a cui non raccontare i propri di segreti, perché non esiteranno a svelarli in giro.