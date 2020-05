Valerio Mastandrea – Tutto su di Lui – Film, Figli, Moglie

Attore tra i più versatili del panorama italiano, Valerio Mastandrea è protagonista di tantissimi film. Scopriamo qualcosa sulla sua straordinaria carriera e sulla sua vita privata.

Film

Nato a Roma il 14 febbraio 1972 – ha quindi compiuto da pochi mesi 48 anni – Valerio Mastrandea ha esordito nel cinema dopo aver raggiunto la fama grazie alla partecipazione ad alcune puntate del Costanzo Show.

Il primo film che l’ha visto nel cast è Ladri di Cinema di Piero Natoli. L’anno dopo, invece, è arrivato Cronaca di un Amore Violato, per la regia di Giacomo Battiato.

Si potrebbe andare avanti ancora tantissimo a parlare della carriera di Valerio Mastandrea. Tra gli altri film famosi è possibile citare Amatemi di Renato De Maria, Il Caimano di Nanni Moretti, The Place di Paolo Genovese, Euforia della ex coppia nella vita Golino – Scamarcio e Figli di Giuseppe Bonito.

La carriera di Mastandrea è caratterizzata anche dalla partecipazione a diversi cortometraggi, per non parlare dell’impegno come regista (il suo esordio dietro la macchina da presa è avvenuto per Trevirgolaottantasette). Protagonista di diversi videoclip di Daniele Silvestri, nel 2018 ha esordito come sceneggiatore per La Profezia dell’Armadillo.

Figli

Valerio Mastandrea è papà di Giordano, nato nel 2010.

Moglie

Valerio Mastandrea, che ha avuto una storia con Paola Cortellesi, è stato legato anche all’autrice televisiva Valentina Avenia, madre di Giordano. I due si sono lasciati nel 2018. La sua nuova fidanzata è l’attrice Chiara Martegiani, ex concorrente di Amici nell’edizione 2006/2007.