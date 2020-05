Rossano Laurini – Chi è il Compagno di Vanessa Incontrada?

By

Rossano Laurini è il compagno dell’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, protagonista di fiction di successo come Non Dirlo al Mio Capo e Non Dirlo al Mio Capo 2 (esperienza che l’ha vista condividere il set con Lino Guanciale). Scopriamo qualcosa su di lui.

Rossano Laurini – Quanti Anni Ha?

In rete non sono presenti informazioni ufficiali in merito all’età di Rossano Laurini.

Che Lavoro Fa?

Rossano Laurini, l’uomo che da oltre 10 anni è accanto a Vanessa Incontrada, è direttore artistico di diversi locali in Toscana.

Vita Privata

La vita privata del compagno dell’attrice e conduttrice di origini spagnole è per ovvi motivi sotto i riflettori. Prima di incontrare lei, Laurini è stato sposato per tanti anni con Chiara Palmieri, sorella di Andrea, ex di Vanessa.

Nell’estate del 2007, i quotidiani hanno pubblicato la notizia della fine dell’amore tra Vanessa e Andrea e dell’inizio del flirt con Rossano, nato durante un viaggio di lavoro di lui a Barcellona nel periodo in cui Vanessa, che aveva fatto la barista presso una discoteca gestita proprio da Laurini, era nel capoluogo catalano per lanciare un locale di specialità toscane.

L’inizio della loro storia, senza dubbio non facile, ha avuto come seguito il migliore degli epiloghi. Vanessa e Rossano – che aveva già una figlia dal matrimonio con Chiara Palmieri – sono infatti diventati genitori di Isal, nato nel 2008.

Instagram

Rossano Laurini è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 16mila persone e sul quale condivide diversi dettagli della sua vita privata.