Fernanda Lessa – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Fernanda Lessa è riuscita a conquistare il pubblico italiano durante la sua recente esperienza al Gf Vip 4. Anche se non tutti i telespettatori e concorrenti hanno gradito il suo modo di fare. La showgirl ha creato all’interno della Casa un gruppo affiatato, ma è anche riuscita a creare parecchio scompiglio.

Fernanda Lessa è una delle vittime de Le Iene: la modella brasiliana si è dovuta sottoporre ad uno scherzo senza pari. La vedremo alle prese con spari e finti criminali: l’obiettivo è di terrorizzarla e farle superare il limite.

Fernanda Lessa – Età, marito e figli

Fernanda Lessa nasce a Rio de Janeiro il 15 aprile del ’77 e inizia la sua carriera nel mondo della moa fin da giovanissima. Si trasferisce a New York a fine anni Novanta e sfila per brand americani, parigini e persino milanesi. Appare sulle copertine delle riviste specializzate più di grido e al tempo stesso si fa conoscere in Italia grazie ad alcuni spot pubblicitari. Nel 2002 la troviamo al fianco di Paolo Bonolis in Moda Mare a Porto Cervo e in Italian Music Awards con Piero Chiambretti. Nel 2003 il suo debutto come conduttrice grazie a Oltremoda, cui segue Le Iene per una serata con Natasha Stefanenko e Alena Seredova.

Nel corso di un’intervista a Rivelo, la modella confessa di aver avuto a che fare con la dipendenza da alcool e droga. Ne ha parlato anche al GF Vip 4: la sua storia ha convinto alcuni concorrenti a non mandarla in nomination. La sua uscita però è avvenuta nella diciottesima puntata del reality. Fernanda Lessa è stata in passato la compagna di Boosta, noto tastierista della band Subsonica. Con l’artista ha dato alla luce Lua Clara e Ira Marie Dileo [vero cognome di Boosta, ndr]. Poi ha trovato l’amore con Luca Zocchi, con cui è convolata a nozze nel 2017.