Ignazio Moser – Tutto su di lui – Età, le ex e la fidanzata

Ignazio Moser è figlio d’arte, ma gli italiani lo conoscono per lo più per via della fidanzata. Le partecipazioni televisive non sono mancate per l’ex ciclista, ma la sua visibilità non può essere paragonata a quella della sua dolce metà.

Ignazio Moser è finito di recente nel vortice delle accuse a causa di un ex volto di Temptation Island: Francesco Chiofalo ha puntato il dito contro di lui, ex fidanzato della sua attuale compagna, Antonella Fiordelisi. Le tensioni nella coppia non sono mancate, ma sembra proprio che l’ex ciclista non ci abbia messo lo zampino.

Ignazio Moser – Età, le ex e la fidanzata

Ignazio Moser nasce il 14 luglio del ’92 a Trento, figlio di Francesco Moser e nipote di Aldo, Enzo e Diego Moser. Una stirpe di ciclisti che lo spingerà a seguire le orme paterne per un bel periodo. Inizia infatti la sua carriera sulle due ruote nella categoria Allievi e nel 2010 ottiene il titolo ai campionati italiani per la categoria Juniores. Continua poi nei Dilettanti Elite e nella Under-23, fino alla vittoria del 2014 al Memorial Lorenzo Mola. Al tempo stesso inizia a nutrire una forte passione per il mondo dello spettacolo e della moda e decide di seguire questa strada.

Il suo debutto in tv avviene infatti nel 2017 grazie al Giro d’Italia, dove lo troviamo come opinionista. Nello stesso anno fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e viene eliminato nella semifinale. Il reality però gli regala l’amore di Cecilia Rodriguez, ancora semi-impegnata con l’ex Francesco Monte. I due finiranno al centro della polemica per via della famosa scena dell’armadio, per il presunto rapporto che avrebbero avuto sotto l’occhio attento della telecamera. Anche se entrambi hanno sempre smentito i fatti. Nello stesso anno tra l’altro, l’ex ciclista svela finalmente il nome dell’ex fidanzata che lo avrebbe ferito e che non sarebbe riuscito a dimenticare fino all’incontro con Chechu: Virginia Stablum.