Cecilia Rodriguez – Tutto su di lei – Età, ex e fidanzato

Cecilia Rodriguez è la sorella minore dell’argentina più famosa del piccolo schermo. La ragazza si è fatta conoscere dai telespettatori grazie ad un reality in cui ha conosciuto il suo più grande amore. Da tutti conosciuta come Chechu, è stata associata per molto tempo ad una delle rotture televisive più scottanti di tutti i tempi.

Cecilia Rodriguez ha sempre messo la famiglia al primo posto e a quanto pare potrebbe aver messo il piede nella relazione fra la sorella e Stefano De Martino. Lo riferisce il quotidiano Libero, che parla di un’incursione continua da parte della famiglia di lei nella vita della coppia di sposi. Rumors che potrebbero essere confermati oppure smentiti.

Cecilia Rodriguez – Età, gli ex e il fidanzato

Cecilia Rodriguez nasce il 18 marzo del ’98 a Pilar, in Argentina. Il padre è Gustavo Rodriguez e la sorella maggiore è Belen Rodriguez, cui segue il fratello Jeremias. La più piccola di casa ha seguito le orme della sorella più famosa e ha puntato al mondo dello spettacolo. La troviamo infatti prima come modella, da giovanissima, poi in tv per L’Isola dei Famosie a Chiambretti Night. Le pagine di gossip però si sono spesso concentrate sulle sue relazioni del passato, a partire da quella con Carlos. Quest’ultimo è un ragazzo argentino più grande di Chechu e al suo fianco da quando aveva 15 anni.

Prima di arrivare in Italia, la ragazza ha avuto una relazione anche con un avvocato argentino. Poi nella sua vita è arrivato Francesco Monte, con cui è stata legata dal 2013 al 2017. Il loro amore si è spezzato durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, dove Cecilia ha conosciuto l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Fra Cecilia Rodriguez e il ciclista è subito amore e dopo aver lasciato la Casa, continuano a frequentarsi. Più volte hanno parlato di matrimonio e figli, ma per ora non hanno fatto il grande passo.