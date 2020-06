Patrizia Vacondio – Chi è la moglie di Nek

Patrizia Vacondio ama il marito Nek alla follia: non è un mistero. Così come tutti i fan dell’artista sanno bene che il loro matrimonio sarebbe potuto naufragare un po’ di anni fa. Colpa di un tradimento da parte di lui, che alla fine è stato perdonato dalla moglie.

Fra i due è stato amore a prima vista, ma Patrizia Vacondio ha dovuto attendere 11 anni prima di ritrovarsi di fronte all’altare. Di recente, la coppia ha festeggiato i 20 anni di matrimonio.

Patrizia Vacondio – La moglie di Nek

Patrizia Vacondio nasce a Sassuolo nel ’73 e diventa mamma per la prima volta circa un anno prima dell’arrivo del marito nella sua vita. Il cantante infatti ha rivelato tempo fa al Maurizio Costanzo di aver parlato ai genitori della sua storia d’amore con Patrizia e di aver sottolineato che aveva una bambina, Martina Imarisio Neviani, di appena un anno. Nonostante l’amore folle che li ha sempre uniti, i due hanno dovuto affrontare parecchi ostacoli per poter stare insieme. In occasione dell’uscita del brano Fatti avanti amore, il cantautore ha ammesso a Vanity Fair di aver tradito la moglie.

Non sappiamo alcun dettaglio in merito: l’artista si è limitato a parlare di ciò che è accaduto: “Ora non mento più. Non importa che fosse ‘Sono da un amico’ o ‘Sono a casa tranquillo‘. Non importa quale scusa avessi usato. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente“. Nonostante l’errore, la coppia si è ritrovata ed è riuscita ad individuare un punto d’incontro per poter ripartire. “Negli occhi troviamo la conferma di sapere che siamo fatto l’uno per l’altra“, ha detto. Durante un’intervista al settimanale Visto, Patrizia Vacondio invece ha sottolineato di avere il marito come un bambinone e un papà forse un po’ troppo apprensivo.