Tra i dodici segni dello Zodiaco ce ne sono alcuni che presentano i tratti marcati della disonestà, del sotterfugio, dell’opportunismo. I segni zodiacali più disonesti: ecco quali sono.

Lo Scorpione

Tra i segni zodiacali più disonesti abbiamo quello dello Scorpione. Per lo Scorpione nascondere la verità e farcirla di menzogne è un comportamento più che normale, che secondo lui non ha niente di strano. Lo Scorpione non ha empatia per cui non si preoccupa delle conseguenze del suo essere disonesto. Non parliamo poi di quando deve colpire chi odia. In questo caso è capace di inventare le fandonie più assurde, orchestrate al meglio per sembrare vere. Non credete mai a uno Scorpione, anche se è talmente bravo da abbindolare persino sua madre.

I Gemelli

Tra i segni zodiacali più disonesti c’è anche quello dei Gemelli. Dei segni doppi bisogna sempre diffidare. La doppiezza dei Gemelli li rende in grado di manipolare la verità cambiando le carte in tavola, parlando a sproposito. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono senza dubbio tra i maggiori disonesti dello zodiaco per cui, quando li abbiamo di fronte, dobbiamo fare molta attenzione.

Il Cancro

Tra i segni zodiacali più disonesti c’è anche quello del Cancro, che non è cattivo ma diffida del prossimo a causa della sua fiducia tradita in più occasioni passate. Per questo motivo il nato Cancro non è onesto quando racconta le cose e le infarcisce di particolari che non corrispondono alla realtà, per distaccarsene. Comportandosi in questo modo il Cancro appare però come un individuo che manipola le persone a proprio vantaggio.

Il Leone

Tra i segni zodiacali più disonesti troviamo il Leone. Il Leone non è certo mosso da cattivi sentimenti. Vuole fare del bene al prossimo ed essere lodato e ammirato per questo. Purtroppo per vantarsi racconta frottole sui reali fatti di cui è protagonista, per cui risulta non onesto con se stesso e con gli altri. I nati del segno zodiacale del Leone sono disonesti perché mentono sulle proprie capacità, sulle proprie doti, le esasperano per essere al centro dell’attenzione, vogliono stare al primo posto nei pensieri e nei discorsi degli altri.

La Bilancia

Tra i segni zodiacali più disonesti c’è anche quello della Bilancia. L’onesta Bilancia cade nella disonestà per uscire indenne da situazioni che potrebbero turbarla o innervosirla dal punto di vista emozionale. La Bilancia è un segno zodiacale che ama l’equilibrio, la serenità, odia i conflitti e le situazioni che possono dare luogo a dispute. Tutto ciò procura ai nati del segno zodiacale della Bilancia turbamento per cui mentono per proteggere se stessi dal rischio di stare male dentro. Alle altre persone però la Bilancia da l’impressione di essere poco onesta.