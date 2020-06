Ci sono individui che conservano sempre le stesse abitudini, fanno sempre le stesse cose e farli cambiare è un’impresa. Le stelle ci svelano le persone più abitudinarie dell’oroscopo: ecco chi sono.

La Bilancia

Tra le persone più abitudinarie dell’oroscopo ci sono sicuramente i nati del segno della Bilancia. I nati Bilancia sviluppano una determinata routine già dall’infanzia e sono molto affezionati ai loro programmi. Ogni cambiamento da loro non è ben visto. I Bilancia sono persone attaccate a ciò che li fa stare bene per cui gradiscono mantenere determinati ritmi e abitudini. C’è poi da dire che essendo persone prevalentemente ansiose vivono il cambiamento in maniera negativa, come qualcosa che gli crea stress.

Il Capricorno

Tra le persone più abitudinarie dell’oroscopo ci sono senza dubbio anche i nati del segno del Capricorno. I nati del Capricorno sviluppano un’abitudine che diventa piena parte della loro linea esistenziale. Guai a turbarla: i Capricorno non amano né i cambiamenti, né le improvvisate, né qualsiasi cosa che giunge di sorpresa a cambiare la loto routine. Non sono poi molto socievoli per cui hanno l’abitudine principale di stare da soli e se questa viene cambiata sono guai.

Il Toro

Tra le persone più abitudinarie dell’oroscopo c’è anche il Toro, che per di più è lento. Il pigro Toro è un abitudinario per eccellenza. Si sveglia tardi e gode tutte le ore che il sonno gli concede, fa una colazione abbondante, si legge il giornale, poi con calma svolge i suoi compiti quotidiani fino alla tanto amata ora dei pasti. Ritorna ai suoi doveri finché non arriva l’ora di cena cui segue la sua pausa televisiva finché non si addormenta. Il giorno dopo il nostro Toro riprenderà le sue abitudini, che a qualcuno potranno sembrare noiose ma a lui piacciono molto.

La Vergine

Tra le persone più abitudinarie dell’oroscopo non possono mancare i nati del segno zodiacale della Vergine. I nati della Vergine sono molto metodici e calcolatori, abituati a pianificare ogni momento della loro giornata. Le abitudini fanno parte di loro ma ciò che conta è soprattutto rispettarle. I nati del segno zodiacale della Vergine non ne mancano una, a ogni orario hanno la loro abitudine e la rispettano. Se capita qualcosa che manda all’aria i loro piani possono avere una crisi nervosa!

Il Cancro

Tra le persone più abitudinarie dell’oroscopo c’è anche il Cancro. Il Cancro è uno che preferisce programmare per bene le cose e non ama per niente gli imprevisti perché gli trasmettono una forte ansia. I nati del Cancro sono abitudinari e non gradiscono proprio la rottura dei loro schemi. Ogni cambiamento è da loro visto con occhio negativo, dato il pessimismo e la diffidenza tipica del segno.